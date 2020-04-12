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Posted 12 апреля 2020, 04:58

Published 12 апреля 2020, 04:58

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

В Железногорске выявлен пятый заболевший коронавирусом

12 апреля 2020, 04:58
Сюжет
Коронавирус

Обновление: по официальным данным Роспотребнадзора, на 14 апреля в Железногорске всего 3 случая заболевания Covid-19.

Диагноз подтвержден в семье, два члена которой заболели еще в пятницу. Как сообщает администрация ЗАТО, сейчас в Железногорске пять случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие живут в одном подъезде. 

Еще 105 человек находятся в самоизоляции под наблюдением врачей. У 506 жителей время домашнего карантина завершено.

  • На 11 апреля в Красноярском крае коронавирус подтвердился у 21 человека — всего результатов анализов ожидают 25 жителей. 
  • В краевом Роспотребнадзоре сообщают, что за все время в крае зафиксировали 60 случаев заболевания — восемь человек уже вылечились, остальные находятся на лечении.
#Василий Прокушев#Общество#Новости#Коронавирус
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