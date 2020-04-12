В Железногорске выявлен пятый заболевший коронавирусом

Posted 12 апреля 2020, 04:58
Published 12 апреля 2020, 04:58
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Обновление: по официальным данным Роспотребнадзора, на 14 апреля в Железногорске всего 3 случая заболевания Covid-19.
Диагноз подтвержден в семье, два члена которой заболели еще в пятницу. Как сообщает администрация ЗАТО, сейчас в Железногорске пять случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие живут в одном подъезде.
Еще 105 человек находятся в самоизоляции под наблюдением врачей. У 506 жителей время домашнего карантина завершено.