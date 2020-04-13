Красноярка и трое ее сыновей попали в больницу с Covid-19: «Нет никакого страха. У сибиряков иммунитет тренированный»

Жительница Красноярска Елена Ш. рассказала о том, как она и ее трое сыновей попали в больницу с коронавирусом — старший сын женщины лежит БСМП, а она и двое других находятся в инфекционном стационаре детской больницы №1.

По рассказу Елены, сначала заболел ее 21-летний сын — он прилетел из Москвы и ему стало плохо. Спустя время ему предварительно поставили диагноз COVID-19.

«Старший сын прилетел из Москвы 31 марта. Он студент московского вуза Их перевели на дистанционное обучение. Кстати, летел со всеми предосторожностями — маска, перчатки. В аэропорту встретили, дома всю одежду постирали, сумку опрыскали спиртом, — рассказала «Проспекту Мира» женщина. — 3 апреля у него поднялась температура, вызвали врача. Взяли анализы, на другой день сына забрали в БСМП, так как предварительный анализ был положительный. У нас в семье у всех тоже взяли анализы. У взрослых мазки из зева и носа, кровь из вены, у детей только мазки. Анализы были отрицательные».

7 апреля поднялась температура у девятилетнего сына Елены. Женщину вместе с сыном забрали в больницу — там у них взяли тесты, они оказались положительными. 11 апреля к Елене привезли 16-летнего сына — тогда его болезнь проходила бессимптомно.



«Лежим в одном боксе. Нас лечат противовирусными в нос и таблетках. У всех почти легкая бессимптомная форма. Иногда бывает небольшая температура 37-37,2. Легкая заложенность носа. Пару раз был жидкий стул. У детей горло немного красное было, но не болело».