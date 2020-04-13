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Posted 13 апреля 2020, 05:15

Published 13 апреля 2020, 05:15

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Красноярка и трое ее сыновей попали в больницу с Covid-19: «Нет никакого страха. У сибиряков иммунитет тренированный»

13 апреля 2020, 05:15
Сюжет
Коронавирус

Жительница Красноярска Елена Ш. рассказала о том, как она и ее трое сыновей попали в больницу с коронавирусом — старший сын женщины лежит БСМП, а она и двое других находятся в инфекционном стационаре детской больницы №1.

По рассказу Елены, сначала заболел ее 21-летний сын — он прилетел из Москвы и ему стало плохо. Спустя время ему предварительно поставили диагноз COVID-19.

«Старший сын прилетел из Москвы 31 марта. Он студент московского вуза Их перевели на дистанционное обучение. Кстати, летел со всеми предосторожностями — маска, перчатки. В аэропорту встретили, дома всю одежду постирали, сумку опрыскали спиртом, — рассказала «Проспекту Мира» женщина. — 3 апреля у него поднялась температура, вызвали врача. Взяли анализы, на другой день сына забрали в БСМП, так как предварительный анализ был положительный. У нас в семье у всех тоже взяли анализы. У взрослых мазки из зева и носа, кровь из вены, у детей только мазки. Анализы были отрицательные».

7 апреля поднялась температура у девятилетнего сына Елены. Женщину вместе с сыном забрали в больницу — там у них взяли тесты, они оказались положительными. 11 апреля к Елене привезли 16-летнего сына — тогда его болезнь проходила бессимптомно. 

«Лежим в одном боксе. Нас лечат противовирусными в нос и таблетках. У всех почти легкая бессимптомная форма. Иногда бывает небольшая температура 37-37,2. Легкая заложенность носа. Пару раз был жидкий стул. У детей горло немного красное было, но не болело».

По наблюдениям Елены, условия в больнице «нормальные, а персонал «замечательный». И у нее, и у детей хорошее настроение.

«Нет никакого страха или паники, простая ОРВИ, наверное, самая легкая из всех, что у нас была. Думаю, у сибиряков иммунитет тренированный, — говорит Елена. — У детей настроение прекрасное. Сейчас очень выручают гаджеты — и для учёбы, и для развлечения».
#Полина Бородкина#Люди#Новости#Коронавирус
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