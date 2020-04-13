МВД предупредило о фейковой СМС-рассылке о нарушениях самоизоляции

В сообщениях говорилось, что данные о нарушении режима карантина якобы были получены путем геолокации. А нарушитель должен оплатить штраф в размере четырех тысяч рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи. В случае, если он это не сделает, на него заведут уголовное дело.