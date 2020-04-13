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Posted 13 апреля 2020, 01:01

Published 13 апреля 2020, 01:01

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

МВД предупредило о фейковой СМС-рассылке о нарушениях самоизоляции

13 апреля 2020, 01:01
Сюжет
Коронавирус

В соцсетях появилась информация о том, что людям стали приходить СМС о нарушении ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за это. В МВД РФ заявили, что такие сообщения присылают мошенники.

В сообщениях говорилось, что данные о нарушении режима карантина якобы были получены путем геолокации. А нарушитель должен оплатить штраф в размере четырех тысяч рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи. В случае, если он это не сделает, на него заведут уголовное дело. 

«Данные сообщения не соответствуют действительности!» — заявили в МВД.
  • 11 апреля о таких сообщениях рассказала международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак. Специалисты утверждают, что уведомления приходили через СМС и мессенджеры и содержали фамилию, имя и отчество получателя. А штраф нужно было перевести на номер абонента в Красноярском крае.
#Полина Бородкина#Общество#Новости#Коронавирус
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