МВД предупредило о фейковой СМС-рассылке о нарушениях самоизоляции

Posted 13 апреля 2020, 01:01
Published 13 апреля 2020, 01:01
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
В соцсетях появилась информация о том, что людям стали приходить СМС о нарушении ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за это. В МВД РФ заявили, что такие сообщения присылают мошенники.
В сообщениях говорилось, что данные о нарушении режима карантина якобы были получены путем геолокации. А нарушитель должен оплатить штраф в размере четырех тысяч рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи. В случае, если он это не сделает, на него заведут уголовное дело.
«Данные сообщения не соответствуют действительности!» — заявили в МВД.