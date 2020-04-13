Жители края получили рассылку МЧС с просьбой вернуться домой — и заподозрили слежку 😑

МЧС информацию о слежке опровергло: «Ее [рассылку], по соглашению с МЧС России, проводят сотовые операторы. Ни о какой слежке за гражданами речи не идет, СМС-сообщения приходили всем абонентам вне зависимости от того, где они находились».