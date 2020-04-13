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Posted 13 апреля 2020, 08:16

Published 13 апреля 2020, 08:16

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Жители края получили рассылку МЧС с просьбой вернуться домой — и заподозрили слежку 😑

13 апреля 2020, 08:16

12 апреля жителям Красноярского края пришли сообщения с предупреждением о необходимости соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома. Некоторые заподозрили авторов уведомлений в слежке.

Отправителем сообщений значится МЧС. В тексте говорится: «Убедительная просьба вернуться домой! Воздержитесь от прогулок! Находясь на улице, вы подвергаете свою жизнь и жизнь других людей опасности! Выход из дома без крайней необходимости запрещен!».

Как уточнили в краевом МЧС, рассылку сделали потому, что на улице стало много людей. Поэтому им решили напомнить о режиме самоизоляции.

В соцсетях пишут, что такое сообщение пришло ровно в тот момент, когда человек вышел на улицу, и заподозрили его авторов в слежке.

МЧС информацию о слежке опровергло: «Ее [рассылку], по соглашению с МЧС России, проводят сотовые операторы. Ни о какой слежке за гражданами речи не идет, СМС-сообщения приходили всем абонентам вне зависимости от того, где они находились».

  • В соцсетях появилась информация о том, что людям стали приходить СМС о нарушении ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за это. В МВД РФ заявили, что такие сообщения присылают мошенники.
#Полина Бородкина#Новости#Соцсети
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