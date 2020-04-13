Жителя Бородино будут судить за угрозы беременной подруге и брошенную в печь собаку

Все произошло еще в сентябре 2019 года. Обвиняемый будучи пьяным угрожал «жизни и здоровью» своей подруги, которая тогда была в положении. За день до этого он пытался задушить разозлившую его собаку и бросил ее в горящую печь. Погибло ли животное, в полиции не уточнили.

