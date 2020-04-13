Жителя Бородино будут судить за угрозы беременной подруге и брошенную в печь собаку

Posted 13 апреля 2020, 00:05
Published 13 апреля 2020, 00:05
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
В Бородино будут судить 31-летнего мужчину, который угрожал беременной подруге и жестоко обошелся с домашней собакой.
Все произошло еще в сентябре 2019 года. Обвиняемый будучи пьяным угрожал «жизни и здоровью» своей подруги, которая тогда была в положении. За день до этого он пытался задушить разозлившую его собаку и бросил ее в горящую печь. Погибло ли животное, в полиции не уточнили.
На мужчину завели два уголовных дела: об «угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (часть 1 статья 119 УК РФ) и «жестоком обращении с животными» (части 1 статьи 245 УК РФ). Дело отправлено в суд.