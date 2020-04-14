На омском кладбище произошло убийство бензопилой. Двое мужчин спорили, чьи инструменты лучше

Posted 14 апреля 2020, 06:25
Published 14 апреля 2020, 06:25
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Житель Омской области убил знакомого во время спора о том, чей шуруповерт лучше.
Все произошло вечером 12 апреля на кладбище. 38-летний мужчина, его жена и 42-летний знакомый убирались на могилах родственников. В какой-то момент мужчины начали спорить о технических характеристиках своих шуруповертов. 42-летний знакомый ударил оппонента сначала бензопилой, а потом палкой.
Женщина вызвала скорую. От полученных травм мужчина скончался по пути в больницу. По данному факту идет проверка, ее результаты передадут омскому СК.
Как отмечает ИА Город55, 42-летнего подозреваемого будут привлекать к уголовной ответственности в пятый раз — ранее он был судим за разбой, убийство и незаконное проникновение в жилище.