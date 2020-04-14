На омском кладбище произошло убийство бензопилой. Двое мужчин спорили, чьи инструменты лучше

Все произошло вечером 12 апреля на кладбище. 38-летний мужчина, его жена и 42-летний знакомый убирались на могилах родственников. В какой-то момент мужчины начали спорить о технических характеристиках своих шуруповертов. 42-летний знакомый ударил оппонента сначала бензопилой, а потом палкой.