ЗОЖ, творчество, общественные пространства. Красноярцы могут получить до 300 тысяч рублей на свои проекты

В нем могут принять участие все, кому от 18 до 30 лет, и молодежные некоммерческие организации. Конкурс проводит главное управление молодежной политики и туризма и молодежный центр «Вектор», а заявки принимают до 22 апреля (сроки приема могут продлить, об этом дополнительно сообщат в группе конкурса).