ЗОЖ, творчество, общественные пространства. Красноярцы могут получить до 300 тысяч рублей на свои проекты

Posted 15 апреля 2020, 08:05
Published 15 апреля 2020, 08:05
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Красноярцам предлагают поучаствовать в грантовом конкурсе проектов «Ты — город».
В нем могут принять участие все, кому от 18 до 30 лет, и молодежные некоммерческие организации. Конкурс проводит главное управление молодежной политики и туризма и молодежный центр «Вектор», а заявки принимают до 22 апреля (сроки приема могут продлить, об этом дополнительно сообщат в группе конкурса).
Проекты, которые представят на конкурс, проверят специалисты по социальному проектированию — подскажут авторам, как доработать заявки. Профессиональные тренеры помогут конкурсантам сделать презентации и подготовить выступление. После этого пройдет публичная защита проектов по номинациям, а эксперты определят победителей.
Проект должен быть общественно полезным и инновационным, выполнить его нужно в Красноярске до 1 ноября.
Максимальная сумма поддержки — 300 тысяч рублей. На такую сумму могут претендовать проекты молодежных НКО. Для личных проектов максимум выделят 100 тысяч рублей.
«Мы максимально автоматизировали все конкурсные процессы — заявку можно подать через сайт, — рассказывает Екатерина Сидоренко, руководитель главного управления молодежной политики и туризма. — В нашей группе "Твое время в Красноярске" будут появляться видео с мастер-классами и лайфхаки о том, как правильно заполнить проектную заявку и представить свой проект экспертам. Специалисты из молодежного центра "Вектор" всегда могут проконсультировать онлайн или по телефону. В этом году у нас появилась новая конкурсная номинация, где горожане могут представить проекты, направленные на развитие открытых городских пространств».
Есть восемь номинаций: