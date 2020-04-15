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Posted 15 апреля 2020, 08:05

Published 15 апреля 2020, 08:05

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

ЗОЖ, творчество, общественные пространства. Красноярцы могут получить до 300 тысяч рублей на свои проекты

15 апреля 2020, 08:05

Красноярцам предлагают поучаствовать в грантовом конкурсе проектов «Ты — город».

В нем могут принять участие все, кому от 18 до 30 лет, и молодежные некоммерческие организации. Конкурс проводит главное управление молодежной политики и туризма и молодежный центр «Вектор», а заявки принимают до 22 апреля (сроки приема могут продлить, об этом дополнительно сообщат в группе конкурса).

Проекты, которые представят на конкурс, проверят специалисты по социальному проектированию — подскажут авторам, как доработать заявки. Профессиональные тренеры помогут конкурсантам сделать презентации и подготовить выступление. После этого пройдет публичная защита проектов по номинациям, а эксперты определят победителей. 

Проект должен быть общественно полезным и инновационным, выполнить его нужно в Красноярске до 1 ноября. 

Максимальная сумма поддержки — 300 тысяч рублей. На такую сумму могут претендовать проекты молодежных НКО. Для личных проектов максимум выделят 100 тысяч рублей.

«Мы максимально автоматизировали все конкурсные процессы — заявку можно подать через сайт, — рассказывает Екатерина Сидоренко, руководитель главного управления молодежной политики и туризма. — В нашей группе "Твое время в Красноярске" будут появляться видео с мастер-классами и лайфхаки о том, как правильно заполнить проектную заявку и представить свой проект экспертам. Специалисты из молодежного центра "Вектор" всегда могут проконсультировать онлайн или по телефону. В этом году у нас появилась новая конкурсная номинация, где горожане могут представить проекты, направленные на развитие открытых городских пространств».

Есть восемь номинаций:

  • Номинация «Родной город» — это проекты о сохранении истории,  краеведении, гражданском образовании и военно-патриотическом воспитании;
  • Номинация «Добрый город» — развитие и поддержка общественно полезных инициатив молодых людей;
  • «Яркий город» — развитие в городе молодежного творчества и субкультур;
  • В номинации «Здоровый город» принимают проекты в сфере ЗОЖ и института семьи;
  • «Уютный город» — благоустройство территории города;
  • Номинация «Новый город» — это проекты в сфере научно-технического творчества и робототехники;
  • «Гостеприимный город» — развитие общественных пространств города;
  • «Свободная номинация». 
  • Предпочтение отдадут проектам, которые будут реализованы в сквере имени Пушкина и площади у факультета начальных классов педуниверситета (Мира, 83), сквере Космонавтов (Металлургов) и парке имени Юрия Гагарина, сквере «Юнга» (Шевченко) и площади Мира (Мира, 1), сквере имени Дзержинского.
  • В группе ВК будут опубликованы обучающие материалы, как заполнить проектную заявку. Прочесть правила и заполнить заявку можно на сайте.
#Анна Комарова#Общество#Новости
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