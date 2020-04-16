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Posted 16 апреля 2020, 10:48

Published 16 апреля 2020, 10:48

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Алтайский депутат заявил, что республику от Covid-19 защищает древняя принцесса-мумия Укока

16 апреля 2020, 10:48
Сюжет
Коронавирус

Республика Алтай остается единственный регионом России, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 

Депутат от «Единой России» Ержанат Бегенов считает, что республику защищает древняя принцесса-мумия Укока. Об этом он заявил в интервью изданию «Подъем».

фото: adagamov.info
«У нас есть защита. Алтайцы очень сильно ее почитают, очень дорожат ей. Когда ее забрали в Новосибирск, у нас землетрясение было, это, говорят, все с ней было связано, не надо было ее трогать», — сказал Ержанат Бегенов.

Депутат добавил, что еще республике помогают ограничительные меры, введенные губернатором — там сейчас тоже действует режим всеобщей самоизоляции.

Как рассказали «Тайга.Инфо» в пресс-службе правительства республики Алтай, на сегодня действительно не выявлено ни одного случая заболевания Covid-19 в регионе:

«На контроле находятся 182 человека, ранее вернувшиеся из-за пределов региона, все здоровы и соблюдают домашний карантин. За весь период снято с медицинского наблюдения 488 человек, в том числе накануне, 15 апреля, — пять человек. 15 апреля было вручено 15 постановлений о самоизоляции. Все прибывшие находятся на домашнем карантине».

По официальный данным, в республике живут 220181 человек. В самом крупном городе, Горно-Алтайске, проживают 64464 человека. В самом крупном районе — 33939.

Вероятно, распространению коронавируса помешала низкая плотность населения и введенные властями ограничительные меры. Вот что рассказал РБК пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов:

«Сначала у нас был введен режим повышенной готовности, следом режим самоизоляции для граждан, мы призвали их остаться дома. Далее решением главы республики и с помощью переговоров с авиакомпаниями мы полностью прекратили рейсы в Москву. «Победа» у нас не летает с 1 апреля до конца мая, S7 — до 23 апреля, но, возможно, этот срок продлят. Также были отменены рейсы в Красноярск, сейчас обсуждается вопрос о временной приостановке рейсов в Екатеринбург и Горно-Алтайск с Новосибирском».
  • Принцесса Укока — мумия молодой женщины, найденная во время раскопок на могильнике Ак-Алаха, который находится на плоскогорье Укок. Принцесса принадлежала к высшим слоям пазырыкского общества и жила примерно в VI-III веке до нашей эры.  Умерла принцесса от рака молочной железы в 25 лет. Мумия находится в национальном музеи имени Анохина в Горно-Алтайске.
  • Как писала в своей книге археолог Наталья Полосьмак, принцесса Укока в народном сознании соединилась с богатыркой Очи-Бала и стала важной частью алтайского фольклора.
#Сергей Ошаров#Общество#Новости#Коронавирус
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