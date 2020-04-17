В Красноярске власти собираются снизить налоги для бизнеса. Вот кто пока может на это рассчитывать

Константин Сенченко отметил, что по текущему списку льготы могут получить примерно 90% красноярского бизнеса — это около 15 тысяч предпринимателей и организаций. Депутаты предложили ввести льготу для всех городских бизнесов, которые используют ЕНВД, но это предложение будет обсуждаться — такой шаг может стать нагрузкой для городского бюджета.