В Красноярске власти собираются снизить налоги для бизнеса. Вот кто пока может на это рассчитывать

Posted 17 апреля 2020, 12:58
Published 17 апреля 2020, 12:58
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Красноярский горсовет совместно с мэрией и общественной палатой города продолжают обсуждать список пострадавших от коронавируса отраслей. Депутат Константин Сенченко рассказал «Проспекту Мира» о промежуточных решениях — снизить ставку по одному из налогов и стоимость аренды муниципального нежилого фонда.
Сенченко сообщил, что специальная комиссия хочет снизить ставку единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на второй квартал 2020 года — пока это касается только отраслей, считающихся пострадавшими.
ЕНВД взимается с предполагаемого, а не реального дохода организации, то есть предприниматель всегда платит одинаковую сумму вне зависимости от того, какой доход принесло предприятие. Сейчас ставка в Красноярске составляет 15% от вмененного дохода.
Все изменения вносятся в решение горсовета от 2005 года по начислению ЕНВД. Примерный список, судя по проекту изменений, сейчас такой:
Константин Сенченко отметил, что по текущему списку льготы могут получить примерно 90% красноярского бизнеса — это около 15 тысяч предпринимателей и организаций. Депутаты предложили ввести льготу для всех городских бизнесов, которые используют ЕНВД, но это предложение будет обсуждаться — такой шаг может стать нагрузкой для городского бюджета.
Кроме этого, сейчас предлагается снизить плату по аренде муниципальных помещений всем предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям до 1% от установленного размера (то есть снизить на 99%).
Депутат добавил, что неработающим сейчас предприятиям можно написать заявление в налоговую о том, что они закрыты, и ЕНВД не будут начислять.
Сессия горсовета, на которой примут поправки, должна была пройти 17 апреля, но ее перенесли на 28 число.