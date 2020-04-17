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Posted 17 апреля 2020, 12:58

Published 17 апреля 2020, 12:58

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

В Красноярске власти собираются снизить налоги для бизнеса. Вот кто пока может на это рассчитывать

17 апреля 2020, 12:58

Красноярский горсовет совместно с мэрией и общественной палатой города продолжают обсуждать список пострадавших от коронавируса отраслей. Депутат Константин Сенченко рассказал «Проспекту Мира» о промежуточных решениях — снизить ставку по одному из налогов и стоимость аренды муниципального нежилого фонда. 

Сенченко сообщил, что специальная комиссия хочет снизить ставку единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на второй квартал 2020 года — пока это касается только отраслей, считающихся пострадавшими.

ЕНВД взимается с предполагаемого, а не реального дохода организации, то есть предприниматель всегда платит одинаковую сумму вне зависимости от того, какой доход принесло предприятие. Сейчас ставка в Красноярске составляет 15% от вмененного дохода.

  • Для магазинов продовольственных и непродовольственных товаров ставку собираются снизить на 25% — она может составить 11,25% от вмененного дохода.
  • Для остальных предпринимателей ставку собираются снизить на 50% — она может составить 7,5% от вмененного дохода.

Все изменения вносятся в решение горсовета от 2005 года по начислению ЕНВД. Примерный список, судя по проекту изменений, сейчас такой:

  • оказание бытовых услуг;
  • перевозка пассажиров;
  • общепиты с собственным залом и без зала;
  • наружная реклама на рекламных конструкциях и других объектах;
  • гостиничный бизнес;
  • аренда торговых помещений и земельных участков;
  • розничная торговля.

Константин Сенченко отметил, что по текущему списку льготы могут получить примерно 90% красноярского бизнеса — это около 15 тысяч предпринимателей и организаций. Депутаты предложили ввести льготу для всех городских бизнесов, которые используют ЕНВД, но это предложение будет обсуждаться — такой шаг может стать нагрузкой для городского бюджета. 

Кроме этого, сейчас предлагается снизить плату по аренде муниципальных  помещений всем предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям до 1% от установленного размера (то есть снизить на 99%).

Депутат добавил, что неработающим сейчас предприятиям можно написать заявление в налоговую о том, что они закрыты, и ЕНВД не будут начислять

Сессия горсовета, на которой примут поправки, должна была пройти 17 апреля, но ее перенесли на 28 число.

  • В начале апреля Сенченко уже рассказывал «ПМ» о работе над городским списком отраслей, пострадавших от коронавируса — и был с ним не согласен. В него входили ритуальные услуги и службы проката, но не входили культурные и спортивные организации. Сейчас ритуальных услуг и служб проката в списке нет. 
  • В мэрии «ПМ» тогда заявляли, что список составлялся по перечню, принятому на федеральном уровне. Городской список еще не утвержден и находится на доработке, в том числе и по предложениям депутатов.
  • В федеральный список, утвержденный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, попали транспортные, культурно-досуговые и спортивные предприятия, туристические агентства, гостиницы, общепит, предприятия дополнительного образования, организаторы конференций и выставок, предприятия, оказывающие бытовые услуги.
#Анна Комарова#Новости#Бизнес
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