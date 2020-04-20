Площадь Революции

Вид на центральную аллею парка культуры и отдыха имени Горького и Кусуймские горы. Фотография конца 1970-х годов.

Вид на центральную аллею парка культуры и отдыха имени Горького и Кусуймские горы. Фотография конца 1970-х годов.