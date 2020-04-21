Край заявил о новых антикризисных мерах: увеличенное пособие по безработице и налоговые каникулы для бизнеса (вот список)

В Красноярском крае введут новые антикризисные меры для помощи пострадавшим от пандемии людям и бизнесу. Среди заявленных мер: увеличение в полтора раза пособия по безработице для всех жителей края, расширенный в три раза список наиболее пострадавших видов деятельности и налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса.