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Posted 21 апреля 2020, 07:54

Published 21 апреля 2020, 07:54

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Край заявил о новых антикризисных мерах: увеличенное пособие по безработице и налоговые каникулы для бизнеса (вот список)

21 апреля 2020, 07:54
Сюжет
Коронавирус

В Красноярском крае введут новые антикризисные меры для помощи пострадавшим от пандемии людям и бизнесу. Среди заявленных мер: увеличение в полтора раза пособия по безработице для всех жителей края, расширенный в три раза список наиболее пострадавших видов деятельности и налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса.

Меры поддержки анонсировал губернатор края Александр Усс, принимать антикризисный план будут на ближайшей сессии законодательного собрания, которая может пройти на этой неделе.

Вот, о чем говорил губернатор:

  • Экономика испытывает большое напряжение. Если текущая ситуация сохранится на протяжении еще трех месяцев, то объем произведенной продукции и услуг в Красноярском крае за полгода сократится на 5-10%.
  • В конце марта на учете в службе занятости находилось около 9800 красноярцев. Сейчас их число увеличивается на тысячу и боле почти каждый день.
  • Годовой доход краевого бюджета оценивается в 250 миллиардов рублей. При развитии негативного стресс-сценария бюджет может недополучить порядка 25% планируемого дохода. Запасы «на черный день» у бюджета отсутствуют, это не предусмотрено федеральным законодательством.
  • В течение этой недели будет опубликован антикризисный план, он направлен на поддержку населения и предприятий края.
  • Будет организована поддержка ресурсоснабжающих организаций, чтобы избежать отключения электроэнергии, подачи тепла, сбоев в работе жилищно-коммунальной системы и транспорта.
  • Пособие по безработице увеличено в 1,5 раза. Оно будет выплачиваться в этом размере вне зависимости от условий, при которых человек потерял работу. Выплаты пособия будут происходить в упрощенном порядке.
  • На 50 миллионов рублей расширен лимит средств, направленных на поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Рассчитывать на поддержку могут около 35 тысяч человек.
  • На социальные льготы и субсидии, вроде поддержки многодетных семей, инвалидов и ветеранов, выделено 26 миллиардов рублей. Правительство обещает оставить меры соцподдержки в полном объеме и не сокращать их финансирование.
  • Согласно федеральным мерам поддержки, около 50 системообразующих предприятий края получат льготное кредитование при государственных гарантиях. Малый и средний бизнес получит налоговые каникулы, за исключением налога на добавленную стоимость и НДФЛ. Бизнесу обещают снизить размер страховых взносов и предоставить льготное кредитование
  • На уровне края в три раза расширят перечень видов деятельности, которым будет оказана господдержка. Налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения и патентам снизят, а муниципалам рекомендуют сократить налог на единый вмененный доход, а еще — уменьшать или делать отсрочку по аренде государственного и муниципального имущества.
  • По подсчетам правительства под антикризисный план попадают около 65 тысяч предприятий и бизнесменов, а стоимость мер поддержки составит порядка 34 миллиардов рублей.
#Сергей Ошаров#Общество#Новости#Коронавирус
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