Край заявил о новых антикризисных мерах: увеличенное пособие по безработице и налоговые каникулы для бизнеса (вот список)

Posted 21 апреля 2020, 07:54
Published 21 апреля 2020, 07:54
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
В Красноярском крае введут новые антикризисные меры для помощи пострадавшим от пандемии людям и бизнесу. Среди заявленных мер: увеличение в полтора раза пособия по безработице для всех жителей края, расширенный в три раза список наиболее пострадавших видов деятельности и налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса.
Меры поддержки анонсировал губернатор края Александр Усс, принимать антикризисный план будут на ближайшей сессии законодательного собрания, которая может пройти на этой неделе.
Вот, о чем говорил губернатор: