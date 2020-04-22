Мэрия: в Канске умерла пациентка с коронавирусом

Posted 22 апреля 2020, 04:14
Published 22 апреля 2020, 04:14
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
В Канске умерла пациентка с коронавирусом, ей было 87 лет.
Об этом сообщили в администрации города. Как заявил 5 каналу главврач канской ЦРБ Алексей Кудрявцев, женщина умерла от пневмонии, вызванной инфекцией.
По информации источника «Проспекта Мира», она была пациенткой глазного центра Красноярска (краевая офтальмологическая больница имени Макарова) — в нем заразились 89 человек.
В краевом минздраве «Проспекту Мира» сообщили, что у них нет информации о смерти женщины.
Сейчас в госпитале канской межрайонной больницы находятся 21 человек с диагнозом COVID-19 — они лежат в палате интенсивной терапии. Четверо из них — жители Канска.
Ночью 22 апреля в Хакасии скончалась 55-летняя женщина с коронавирусом. У нее была тяжелая хроническая соматическая патология с нарушением иммунитета, пишет ИА Запад24.