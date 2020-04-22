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Posted 22 апреля 2020, 04:14

Published 22 апреля 2020, 04:14

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Мэрия: в Канске умерла пациентка с коронавирусом

22 апреля 2020, 04:14
Сюжет
Коронавирус

В Канске умерла пациентка с коронавирусом, ей было 87 лет.

Об этом сообщили в администрации города. Как заявил 5 каналу главврач канской ЦРБ Алексей Кудрявцев, женщина умерла от пневмонии, вызванной инфекцией.

По информации источника «Проспекта Мира», она была пациенткой глазного центра Красноярска (краевая офтальмологическая больница имени Макарова) — в нем заразились 89 человек. 

В краевом минздраве «Проспекту Мира» сообщили, что у них нет информации о смерти женщины.

Сейчас в госпитале канской межрайонной больницы находятся 21 человек с диагнозом COVID-19 — они лежат в палате интенсивной терапии. Четверо из них — жители Канска.

Ночью 22 апреля в Хакасии скончалась 55-летняя женщина с коронавирусом. У нее была тяжелая хроническая соматическая патология с нарушением иммунитета, пишет ИА Запад24.

  • 19 апреля стало известно, что в больницах Красноярска умерли два человека с коронавирусной инфекцией. По официальной информации, это были пожилые люди с хроническими заболеваниями.
  • В соцсетях одна из жительниц края сообщила, что у нее умер дедушка. По заявлению девушки, он лечился в глазном центре Красноярска, а после выписки заболел коронавирусом — его супруга находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.
  • 20 апреля стало известно, что глазной центр Красноярска полностью закрыт на карантин после случаев заражения среди пациентов. Появлялась информация, что вирус обнаружен и у главврача центра.
  • Подробнее о вспышке коронавируса в глазном центре «Проспект Мира» написал здесь.
#Полина Бородкина#Общество#Новости#Коронавирус
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