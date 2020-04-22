Омские художники выступили против самоизоляции и решили обменять свои картины на еду

Posted 22 апреля 2020, 02:33
Published 22 апреля 2020, 02:33
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Художники омской галереи «Левая нога» устроили «Картинный ход» в центре города. Так они решили выступить против режима самоизоляции.
Художники взяли картины и прошли с ними по нескольким улицам. Это сняли на видео — в ролике присутствует надпись «Меняем картины на еду».
видео: vk.com/leftleg
По предположению ИА Город55, так художники хотели рассказать о своих проблемах из-за коронавируса. В интервью «Омск Здесь» основатель галереи Дмитрий Вирже объяснил перформанс так:
«Искусство — религия третьего тысячелетия. Этот ход предполагает метаоккультную составляющую. Художники с картинами в руках совершают торжественное шествие вокруг храма искусства, в нашем случае галереи "Левая нога". Цель хода — установить канал связи с метафизическими мирами. Кроме этого, были и более прагматичные цели. Популяризация неофициальных форм искусства, обмен произведений искусства на продукты питания. А также протест против санэпидемзаключения. Выбор — главное, что осталось у нас! Мы выбираем волю!»