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Posted 22 апреля 2020, 02:33

Published 22 апреля 2020, 02:33

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Омские художники выступили против самоизоляции и решили обменять свои картины на еду

22 апреля 2020, 02:33

Художники омской галереи «Левая нога» устроили «Картинный ход» в центре города. Так они решили выступить против режима самоизоляции.

Художники взяли картины и прошли с ними по нескольким улицам. Это сняли на видео — в ролике присутствует надпись «Меняем картины на еду». 

видео: vk.com/leftleg

По предположению ИА Город55, так художники хотели рассказать о своих проблемах из-за коронавируса. В интервью «Омск Здесь» основатель галереи Дмитрий Вирже объяснил перформанс так:

«Искусство — религия третьего тысячелетия. Этот ход предполагает метаоккультную составляющую. Художники с картинами в руках совершают торжественное шествие вокруг храма искусства, в нашем случае галереи "Левая нога". Цель хода — установить канал связи с метафизическими мирами. Кроме этого, были и более прагматичные цели. Популяризация неофициальных форм искусства, обмен произведений искусства на продукты питания. А также протест против санэпидемзаключения. Выбор — главное, что осталось у нас! Мы выбираем волю!»
#Полина Бородкина#Общество#Новости
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