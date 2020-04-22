В Новосибирске жестко задержали активиста с плакатом «Путин, лапы прочь от Конституции». Он не успел его развернуть

Posted 22 апреля 2020, 11:42
Published 22 апреля 2020, 11:42
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
На площади Ленина в Новосибирске шесть сотрудников полиции жестко задержали активиста Алексея Баранова. Он планировал провести одиночный пикет с плакатом: «Путин, лапы прочь от Конституции», но даже не успел начать.
О задержании сообщило издание «Тайга.Инфо». На записи видно, что Баранова окружили шесть сотрудников полиции, скрутили ему руки и увели с площади. Активист кричал: «Руки не ломайте!»