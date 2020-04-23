Красноярская студия показала ролик с 3D-мэппингом на бюст Ленина: «Пора перестать использовать прошлое как оружие»

Posted 23 апреля 2020, 11:43
Published 23 апреля 2020, 11:43
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Красноярская студия Di.Vision, которая занимается световыми инсталляциями, показала проект к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина.
Ролик сделали при помощи 3D-мэппинга на бюст вождя и фона из светодиодного экрана высокого разрешения.
Студия объяснила, что своим роликом пыталась ответить на вопрос, кем сейчас является Владимир Ленин для России:
«Мы считаем важным, спустя 100 лет после гражданской войны и тектонических общественно-политических изменений в нашей стране, начать говорить о том, что на одной территории, в одном языке сосуществуют противоположные картины исторического прошлого Родины. Ленин есть в каждом городе страны. А кто он сейчас? Как мы рассказываем своим детям, почему они живут на улице Ленина? Пора начать договариваться о том, кто мы, где мы и зачем мы. Истинная национальная скрепа — грабли. Только сейчас мы уже можем не выдержать очередной революции. Пора перестать использовать прошлое как оружие друг против друга».