Красноярцев просят сразу сообщать о пожарах в лесах и палах травы. Только за сутки потушили 35 таких пожаров

За 22 апреля было потушено 35 таких пожаров в 21 районе края, общая их площадь составила 1,4 тысячи гектаров. По предварительной информации минлесхоза, все они произошли из-за пала сухой травы на полях. Сейчас в крае действуют 16 лесных пожаров на площади 1455 гектаров.