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Posted 23 апреля 2020, 06:18

Published 23 апреля 2020, 06:18

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Красноярцев просят сразу сообщать о пожарах в лесах и палах травы. Только за сутки потушили 35 таких пожаров

23 апреля 2020, 06:18

Краевой минлесхоз просит всех жителей оперативно сообщать о палах сухой травы и пожарах в лесах. Из-за сухой и ветреной погоды огонь может быстро распространиться и стать угрозой жилым домам.

Замминистра лесного хозяйства Алексей Большаков рассказал, что очевидцы пожаров почти не сообщают о возгорании, вместо этого снимают огонь на видео и выкладывают в сеть.

«В последние дни участились случаи появления в социальных сетях видеороликов, на которых полыхает трава. Очевидцы активно это комментируют, при этом когда мы начинаем проверять информацию, то выясняется, что ни одного сообщения об этом возгорании не поступало ни в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства края, ни в районные ЕДДС», — рассказал чиновник.

За 22 апреля было потушено 35 таких пожаров в 21 районе края, общая их площадь составила 1,4 тысячи гектаров. По предварительной информации минлесхоза, все они произошли из-за пала сухой травы на полях. Сейчас в крае действуют 16 лесных пожаров на площади 1455 гектаров.

«Круглосуточно наши диспетчеры принимают и анализируют информацию обо всех возгораниях и термоточках, в том числе полученную с помощью космомониторинга. Ни одно сообщение не остается без внимания. В случае подтверждения возгорания на место оперативно выдвигаются соответствующие службы. Еще раз обращаюсь к жителям, увидели дым, огонь, позвоните, отправьте сообщение с помощью мобильного приложения "Берегите лес"! Чем быстрее мы узнаем о пожаре, тем оперативнее придем на помощь!», — добавил Большаков.

О пожарах можно сообщать на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью приложения «Берегите лес» — оно есть в Google Play.

#Сергей Ошаров#Общество#Новости
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