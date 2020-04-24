❗Красноярцы вышли на митинг против режима изоляции. Полиция жестко задержала несколько человек: «Мне больно, отпустите»

Posted 24 апреля 2020, 06:12
Published 24 апреля 2020, 06:12
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
В Красноярске сегодня, 24 апреля, около 15 человек вышли на митинг против режима самоизоляции — акцию проводят напротив здания краевого правительства. Некоторых участников задержали полицейские.
Возле здания стояли автобусы полиции, сами сотрудники ходили между митингующими и спорили с ними, угрожая штрафами за нарушение режима.
Одна из участниц митинга рассказала, что работает парикмахером и сейчас вынужденно остановила деятельность. На митинг она пришла с требованием отменить режим самоизоляции:
«Сидим на самоизоляции. Можно сказать, выживаем. Я против этой самоизоляции. Штрафы меня не пугают, меня ничего в этой жизни не пугает. У нас все запугивают людей, чтобы они молчали. Очень много людей, которые боятся. Я призываю людей отстаивать свою позицию».
По словам женщины, она не получает каких-либо выплат от государства, а если встанет на биржу труда, то получит минимальную сумму:
«Если я встану на биржу труда, мне будет положено 1800 рублей, у меня двое несовершеннолетних детей. Я думаю, что каждому гражданину — работает он или не работает — должны выдать компенсации. 20 тысяч рублей на каждого взрослого, 10 тысяч на каждого ребенка. Но ничего этого нет. Если бы власть предпринимала какие-то действия, мы бы тут не стояли»
А вот некоторые высказывания других участников митинга:
«Я хочу, чтобы мой ребенок ходил в школу, чтобы он ходил в садик!»
«Я приехала сюда пообщаться, посмотреть на людей»
«Неужели властям сложно выйти и поговорить с народом?»
«Все сидят в интернете и только постят, только постят и больше ничего»
«Ну положено мне умереть завтра, ну умру я завтра от коронавируса»
Человек в полицейской форме, не представившись и не показав удостоверения, подошел к одному из митингующих и пригрозил ему уголовной ответственностью, после чего ушел. Участники акции обсуждали, что нужно повторить сценарий митинга во Владикавказе и после него объявить властям импичмент.
Еще один человек в форме полиции без нагрудного значка потребовал от одной из митингующих показать документы. Получив отказ, он пригрозил ответственностью за неповиновение требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Мужчине в форме ответили, что он не представился и его требования незаконны — после этого сотрудник отошел.
Полицейские задержали нескольких участников митинга. Протестующим сообщили, что они нарушают режим самоизоляции (статья 9.1 КоАП Красноярского края) и не выполняют требования полиции. Одна из задержанных кричала, что ей делают больно, и требовала ее отпустить. Митингующих увезли в служебном автомобиле.
Адвокаты «Апологии протеста» сообщили, что готовы помочь митингующим, которые были задержаны во время акции. Сейчас с задержанными уже работает адвокат «Агоры» Владимир Васин.