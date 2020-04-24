❗Красноярцы вышли на митинг против режима изоляции. Полиция жестко задержала несколько человек: «Мне больно, отпустите»

Еще один человек в форме полиции без нагрудного значка потребовал от одной из митингующих показать документы. Получив отказ, он пригрозил ответственностью за неповиновение требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Мужчине в форме ответили, что он не представился и его требования незаконны — после этого сотрудник отошел.