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Posted 27 апреля 2020, 02:25

Published 27 апреля 2020, 02:25

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Гадалка, чесночное ожерелье, закуска из лука и лимона: блогер из Кузбасса сняла ироничное видео про Covid-19

27 апреля 2020, 02:25
Сюжет
Коронавирус

Блогер из Кузбасса Анастасия Созоник сняла ироничное видео про усиление мер безопасности из-за пандемии коронавируса — ролик посмотрели больше 720 тысяч человек.

На записи девушка обращается к гадалке, получает ожерелье из чеснока, расплачивается туалетной бумагой, пьет, по всей видимости, водку, закусывает ее луком и лимоном.

Перед выходом на улицу Анастасия надевает средства индивидуальной защиты как на себя, так и на свою собаку. Но как только она выходит из подъезда, на нее падает кирпич. «От вируса спастись ты можешь, но от судьбы не убежишь», — цитирует Сибдепо девушку.

  • Это не первый ролик Анастасии про COVID-19. Ранее она разбила битой телевизор и выкинула его в окно. Причиной для этого стали новости о коронавирусе.
#Полина Бородкина#Новости#Хохотач#Коронавирус
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