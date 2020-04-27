Гадалка, чесночное ожерелье, закуска из лука и лимона: блогер из Кузбасса сняла ироничное видео про Covid-19

Posted 27 апреля 2020, 02:25
Published 27 апреля 2020, 02:25
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Блогер из Кузбасса Анастасия Созоник сняла ироничное видео про усиление мер безопасности из-за пандемии коронавируса — ролик посмотрели больше 720 тысяч человек.
На записи девушка обращается к гадалке, получает ожерелье из чеснока, расплачивается туалетной бумагой, пьет, по всей видимости, водку, закусывает ее луком и лимоном.
Перед выходом на улицу Анастасия надевает средства индивидуальной защиты как на себя, так и на свою собаку. Но как только она выходит из подъезда, на нее падает кирпич. «От вируса спастись ты можешь, но от судьбы не убежишь», — цитирует Сибдепо девушку.