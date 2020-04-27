Гадалка, чесночное ожерелье, закуска из лука и лимона: блогер из Кузбасса сняла ироничное видео про Covid-19

Перед выходом на улицу Анастасия надевает средства индивидуальной защиты как на себя, так и на свою собаку. Но как только она выходит из подъезда, на нее падает кирпич. «От вируса спастись ты можешь, но от судьбы не убежишь», — цитирует Сибдепо девушку.