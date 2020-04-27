В Красноярске прекратили еще одно дело о нарушении изоляции — женщина шла через парк, чтобы купить продукты матери

Posted 27 апреля 2020, 12:04
Published 27 апреля 2020, 12:04
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Административная комиссия прекратила дело о нарушении режима самоизоляции в отношении красноярки Инны Людомировны.
Юридическую помощь женщине оказывал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Владимир Васин. Он сказал «ПМ», что Инна шла к 80-летней маме через экопарк «Гремячая грива», где встретила наряд полиции. Там в отношении нее составили материал за нарушение режима по статье 9.1 КоАП Красноярского края.
На комиссии Инна сказала, что пошла к матери, чтобы купить той продукты. Адвокат отметил, что такое исключение уже прописано в указе губернатора о самоизоляции: из дома можно выходить для посещения пожилых родственников, которым требуется помощь.
Комиссия учла это и вынесла определение об отказе в возбуждении административного производства.
«Комиссия поступала по закону и приняла единственное возможное решение. Радостно осознавать, что одни исправили ошибки других. Мы довольны этим решением и обжаловать его не будем», — добавил Васин.
Если вы столкнулись с нарушением своих прав во время режима самоизоляции, заполните нашу гугл-форму или опишите проблему по почте [email protected]. Всю информацию о нарушениях мы передадим в штаб «Агоры».