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Posted 27 апреля 2020, 12:04

Published 27 апреля 2020, 12:04

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

В Красноярске прекратили еще одно дело о нарушении изоляции — женщина шла через парк, чтобы купить продукты матери

27 апреля 2020, 12:04
Сюжет
Коронавирус

Административная комиссия прекратила дело о нарушении режима самоизоляции в отношении красноярки Инны Людомировны. 

Юридическую помощь женщине оказывал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Владимир Васин. Он сказал «ПМ», что Инна шла к 80-летней маме через экопарк «Гремячая грива», где встретила наряд полиции. Там в отношении нее составили материал за нарушение режима по статье 9.1 КоАП Красноярского края.

На комиссии Инна сказала, что пошла к матери, чтобы купить той продукты. Адвокат отметил, что такое исключение уже прописано в указе губернатора о самоизоляции: из дома можно выходить для посещения пожилых родственников, которым требуется помощь.

Комиссия учла это и вынесла определение об отказе в возбуждении административного производства.

«Комиссия поступала по закону и приняла единственное возможное решение. Радостно осознавать, что одни исправили ошибки других. Мы довольны этим решением и обжаловать его не будем», — добавил Васин.
  • Ранее в Красноярске прекратили дело в отношении Егора Красикова. Он пошел в магазин за говядиной, которая включена в прописанную врачом диету. Красикова признали виновным в нарушении изоляции, но не стали назначать штраф в связи с малозначительностью правонарушения.
  • Адвокаты объяснили, что нужно делать, если вам грозит штраф по 9.1 КоАП Красноярского края, и как правильно вести себя с полицией.

Если вы столкнулись с нарушением своих прав во время режима самоизоляции, заполните нашу гугл-форму или опишите проблему по почте [email protected]. Всю информацию о нарушениях мы передадим в штаб «Агоры».

#Сергей Ошаров#Общество#Новости#Коронавирус
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