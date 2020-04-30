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Posted 30 апреля 2020, 11:18

Published 30 апреля 2020, 11:18

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Соболев (смешно!) потроллил Соловьева: «Хабиб душил меня несколько секунд, он же душит меня до сих пор»

30 апреля 2020, 11:18

Известный комик из Красноярска Илья Соболев сделал видео с журналистом Владимиром Соловьевым. Он взял отрывок из передачи «Соловьев Live», где тот рассказывает про удары, и соединил с речью бойцов UFC, вставив собственную озвучку. 

Получилось смешно! 

«У этого итальянца очень крепкий кулак, не хотелось бы оказаться на месте его члена»

*Фонд борьбы с коррупцией ранее обнаружил у Соловьева недвижимость в Италии и удостоверение резидента страны.

«Свою технику боя он перенял у бойца [участника "Дома-2"] Николая Должанского, но он уже давно превзошел своего учителя»

«Говорят, одному из бойцов он откусил ухо, не выплевывал его пять раундов, принес домой, выплюнул, отбил молотком и сделал себе новое лицо, потому что старое ему уже неинтересно»

А вот тот самый отрывок из передачи «Соловьев Live»

На момент написания заметки шуточный видеоролик в инстаграме Соболева за четыре часа набрал около 190 тысяч просмотров.

#Нарина Георгян#Люди#Новости
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