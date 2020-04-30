Соболев (смешно!) потроллил Соловьева: «Хабиб душил меня несколько секунд, он же душит меня до сих пор»

Posted 30 апреля 2020, 11:18
Published 30 апреля 2020, 11:18
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Известный комик из Красноярска Илья Соболев сделал видео с журналистом Владимиром Соловьевым. Он взял отрывок из передачи «Соловьев Live», где тот рассказывает про удары, и соединил с речью бойцов UFC, вставив собственную озвучку.
Получилось смешно!
«У этого итальянца очень крепкий кулак, не хотелось бы оказаться на месте его члена»
*Фонд борьбы с коррупцией ранее обнаружил у Соловьева недвижимость в Италии и удостоверение резидента страны.
«Свою технику боя он перенял у бойца [участника "Дома-2"] Николая Должанского, но он уже давно превзошел своего учителя»
«Говорят, одному из бойцов он откусил ухо, не выплевывал его пять раундов, принес домой, выплюнул, отбил молотком и сделал себе новое лицо, потому что старое ему уже неинтересно»
А вот тот самый отрывок из передачи «Соловьев Live»
На момент написания заметки шуточный видеоролик в инстаграме Соболева за четыре часа набрал около 190 тысяч просмотров.