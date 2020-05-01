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Posted 1 мая 2020, 03:10

Published 1 мая 2020, 03:10

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Спортсмен рассказал о споре с мэром Новокузнецка об изоляции. Он тогда обматерил чиновника и получил двое суток ареста

1 мая 2020, 03:10

Жителя Новокузнецка прокомментировал жесткий спор с мэром города Сергеем Кузнецовым о режиме самоизоляции — парень обматерил чиновника и обвинил его в пиаре на фоне пандемии коронавируса.

На это обратил внимание журнал «Сибдепо». Парень заявил, что не считает себя виновным и не согласен с наказанием.

«Я занимался на спортплощадке. Моя тренировка подходила к концу. Ко мне подошла девушка, представилась сотрудником полиции. Сказала, что, в связи с ситуацией в мире, тут нельзя заниматься и попросила меня покинуть площадку. На что я ответил, что покину площадку только тогда, когда закончу. В этот момент ко мне подошел человек (судя по всему — мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов), не представился, никак не обозначился, сказал непонятным тоном "Привет" и "Тут больше нельзя заниматься". С этого и начался конфликт, — рассказал парень в интервью Life.ru. — Я не считаю, что нарушил. Нарушить можно указ, приказ, закон, но это была просьба, которую я выполнил частично. Я находился один на улице на спортплощадке, вокруг меня не было огромного скопления людей, я ни с кем не контактировал. Я не считаю справедливым ни две тысячи штрафа, ни двое суток в ИВС».
  • На 25-летнего спортсмена составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения во время режима повышенной готовности. Молодого человека арестовали на двое суток и оштрафовали на две тысячи рублей.
#Полина Бородкина#Общество#Новости
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