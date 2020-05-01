prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 мая 2020, 12:31

Published 1 мая 2020, 12:31

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Ученый показал модель распространения COVID-19 по Сибири. Пик — в мае, в конце июля — около 25 случаев в сутки

1 мая 2020, 12:31

Пик пандемии коронавируса в Сибирском федеральном округе ожидается в середине мая, об этом рассказал РИА Новостям эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый провел расчеты по логарифмической кривой, построенной на основе статистических данных по заболеваемости. Полученная математическая модель позволила ему спрогнозировать пики в округах России. Например, по расчетам Тавадяна, Москва выйдет на плато по коронавирусу уже в ближайшие дни. 

Выделить четкую динамику в СФО сейчас сложно, заявил он, «много шума, но сейчас угол ускорения относительно позитивный». 

скрин: РИА Новости

При этом ученый предположил, что пик пандемии в СФО ожидается в середине мая, когда будет зарегистрировано около 200 случаев в день.

Судя по опубликованному графику, в конце июля в Сибири будет регистрироваться около 25 случаев заболевания в сутки.

  • За последние сутки в Красноярском крае инфекцию диагностировали у 48 человек, за все время выявлено 714 случаев коронавируса.
#Нарина Георгян#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика