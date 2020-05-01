Ученый показал модель распространения COVID-19 по Сибири. Пик — в мае, в конце июля — около 25 случаев в сутки

Пик пандемии коронавируса в Сибирском федеральном округе ожидается в середине мая, об этом рассказал РИА Новостям эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый провел расчеты по логарифмической кривой, построенной на основе статистических данных по заболеваемости. Полученная математическая модель позволила ему спрогнозировать пики в округах России. Например, по расчетам Тавадяна, Москва выйдет на плато по коронавирусу уже в ближайшие дни.

Выделить четкую динамику в СФО сейчас сложно, заявил он, «много шума, но сейчас угол ускорения относительно позитивный».

скрин: РИА Новости

При этом ученый предположил, что пик пандемии в СФО ожидается в середине мая, когда будет зарегистрировано около 200 случаев в день.

Судя по опубликованному графику, в конце июля в Сибири будет регистрироваться около 25 случаев заболевания в сутки.