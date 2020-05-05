Красноярцы в самоизоляции стали меньше постить в инстаграм. И больше интересоваться своим районом 📸

Жители Красноярска не стали чаще фотографироваться в своих квартирах из-за самоизоляции. К такому выводу пришли аналитики КБ Стрелка. На эту тему обратил внимание телеграм-канал «Бал дебютанток».

В исследование попали фотографии, опубликованные в инстаграме, «ВКонтакте» и других социальных сетях. Все они были сделаны с 23 марта по 5 апреля. Всего авторы проанализировали 785 тысяч снимков из 16 российских городов.

Так, с 23 по 29 марта число снимков в Красноярске резко упало — этот показатель составил -40% по отношению к 2019 году за этот же период.