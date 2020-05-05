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Posted 5 мая 2020, 09:37

Published 5 мая 2020, 09:37

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Красноярцы в самоизоляции стали меньше постить в инстаграм. И больше интересоваться своим районом 📸

5 мая 2020, 09:37

Жители Красноярска не стали чаще фотографироваться в своих квартирах из-за самоизоляции. К такому выводу пришли аналитики КБ Стрелка. На эту тему обратил внимание телеграм-канал «Бал дебютанток». 

В исследование попали фотографии, опубликованные в инстаграме, «ВКонтакте» и других социальных сетях. Все они были сделаны с 23 марта по 5 апреля. Всего авторы проанализировали 785 тысяч снимков из 16 российских городов.  

Так, с 23 по 29 марта число снимков в Красноярске резко упало — этот показатель составил -40% по отношению к 2019 году за этот же период.

изображения здесь и далее: strelkamag.com 

30 марта в России началась первая нерабочая неделя, в городах стали вводить ограничительные меры. В этот период сокращение фотопубликаций уменьшилось у нас до -28%.

Аналитики отмечают: во всех городах, которые были проанализированы, значительно уменьшилось число снимков в центре, крупных парках,  лесопарках, которые находятся слишком далеко от жилых районов. В то же время выросли число и плотность цифровых следов во дворах и малых парках на периферии. 

По данным исследования, люди не стали чаще фотографироваться у себя дома. Вместо этого они стремились выйти на улицу и сделать фотографию в своем районе, по возможности соблюдая дистанцию в 100 метров от жилья.

И вот что по этому поводу думает «Стрелка»:

«Последнее наблюдение авторы считают одним из самых важных в исследовании. Если верить тепловым картам, горожане стали больше времени проводить в собственных районах — то есть заново открывать для себя эти пространства и находить в них новые точки притяжения. Это явление отвечает современному запросу на децентрализацию городов. Если такая тенденция сохранится после карантина, это благоприятно повлияет на развитие локальных сообществ и городской периферии».
#Полина Бородкина#Общество#Новости
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