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Posted 6 мая 2020, 13:30

Published 6 мая 2020, 13:30

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Глава Роспотребнадзора рассказала, что изоляцию будут снимать в три этапа. Вот каких

6 мая 2020, 13:30
Сюжет
Коронавирус

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о разработанных мерах по поэтапному снятию режима изоляции в России.

Выходить из самоизоляции будут в три этапа:

  • Сначала появится возможность заниматься спортом на улице и прогулки с детьми (в нашем регионе уже есть такая возможность). Вместе с тем откроются небольшие магазины, учреждения сферы услуг.
  • Затем разрешат прогулки и работу некоторых образовательных организаций (детских садов и школ) и торговых точек большой площади.
  • На третьем этапе откроются парки и скверы с учетом соблюдения социального дистанцирования. Откроются все образовательные учреждения, гостиницы, общепит.

При этом в каждом регионе власти будут сами решать, какие ограничения снимать, ориентируясь на несколько критериев:

  • Темп прироста заболевания коронавирусом в регионе
  • Количество свободных больничных мест
  • Количество проведенных тестов на коронавирус в регионе и охват населения этими тестами.

При этом губернаторы могут возобновить ограничения, если эпидобстановка ухудшится.

#Сергей Ошаров#Общество#Новости#Коронавирус
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