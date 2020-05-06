Глава Роспотребнадзора рассказала, что изоляцию будут снимать в три этапа. Вот каких

Posted 6 мая 2020, 13:30
Published 6 мая 2020, 13:30
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о разработанных мерах по поэтапному снятию режима изоляции в России.
Выходить из самоизоляции будут в три этапа:
При этом в каждом регионе власти будут сами решать, какие ограничения снимать, ориентируясь на несколько критериев:
При этом губернаторы могут возобновить ограничения, если эпидобстановка ухудшится.