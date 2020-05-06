Путешественник из Красноярска снял атаку щитомордника. Видео — жуть!

Posted 5 мая 2020, 23:59
Published 5 мая 2020, 23:59
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Путешественник из Красноярска Михаил Голодок снял видео с атакой щитомордника. Судя по геолокации, все произошло в лесу хакасского поселка Черемушки.
Михаил пишет, что увидел щитомордника на тропе и решил отнести его подальше от нее. На кадрах видно, что змея висит на ветке, но в какой-то момент нападает.
Путешественник рекомендует быть внимательнее на прогулке в лесу. Он напомнил, что обычно человек не представляет интереса для змей, и они практически всегда сами стараются уползти и спрятаться. Их агрессия проявляется только как защитная мера в случае преследования либо неожиданного контакта.
«Змеи — не враги, а жители леса. Встала у вас на пути? Это не потому, что она охотится на людей, а потому, что она грелась на солнце и теперь боится сдвинуться, подвергнуться нападению. Она просто защищается, не нужно ее убивать. Просто обойдите или перенесите ее подальше в лес (при помощи длинной палки, осторожно), — пишет Михаил в своем инстаграме. — Казалось бы, зачем я все это говорю? Слишком часто встречаю предложения убить. Почему? Ну она же ядовитая... Так вас может убить и больная белка, что пожадничает орешков, не убивать же всех белок и других существ, что потенциально могут вам навредить? Если можете — сохраните, уничтожить всегда успеете».
Щитомордник ядовит и опасен независимо от своих размеров. Его отличительной особенностью является треугольная голова. Эта змея, как правило, имеет неброский рисунок и серо-коричневый окрас по всему телу. Если вы потревожите её, то увидите, как конец хвоста приподнимется и начнет вибрировать. В таком случае человеку стоит без резких движений обойти змею стороной.