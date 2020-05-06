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Posted 5 мая 2020, 23:59

Published 5 мая 2020, 23:59

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Путешественник из Красноярска снял атаку щитомордника. Видео — жуть!

5 мая 2020, 23:59

Путешественник из Красноярска Михаил Голодок снял видео с атакой щитомордника. Судя по геолокации, все произошло в лесу хакасского поселка Черемушки.

Михаил пишет, что увидел щитомордника на тропе и решил отнести его подальше от нее. На кадрах видно, что змея висит на ветке, но в какой-то момент нападает.

Путешественник рекомендует быть внимательнее на прогулке в лесу. Он напомнил, что обычно человек не представляет интереса для змей, и они практически всегда сами стараются уползти и спрятаться. Их агрессия проявляется только как защитная мера в случае преследования либо неожиданного контакта.

«Змеи — не враги, а жители леса. Встала у вас на пути? Это не потому, что она охотится на людей, а потому, что она грелась на солнце и теперь боится сдвинуться, подвергнуться нападению. Она просто защищается, не нужно ее убивать. Просто обойдите или перенесите ее подальше в лес (при помощи длинной палки, осторожно), — пишет Михаил в своем инстаграме. — Казалось бы, зачем я все это говорю? Слишком часто встречаю предложения убить. Почему? Ну она же ядовитая... Так вас может убить и больная белка, что пожадничает орешков, не убивать же всех белок и других существ, что потенциально могут вам навредить? Если можете — сохраните, уничтожить всегда успеете».

Щитомордник ядовит и опасен независимо от своих размеров. Его отличительной особенностью является треугольная голова. Эта змея, как правило, имеет неброский рисунок и серо-коричневый окрас по всему телу. Если вы потревожите её, то увидите, как конец хвоста приподнимется и начнет вибрировать. В таком случае человеку стоит без резких движений обойти змею стороной.

  • Красноярец Андрей Переверзин рассказал, что на Торгашинском хребте его укусила гадюка. Мужчина присел завязать шнурки, но не заметил змею в прошлогодней листве — и получил укус в руку.
#Полина Бородкина#Природа#Новости
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