Путешественник из Красноярска снял атаку щитомордника. Видео — жуть!

Путешественник рекомендует быть внимательнее на прогулке в лесу. Он напомнил, что обычно человек не представляет интереса для змей, и они практически всегда сами стараются уползти и спрятаться. Их агрессия проявляется только как защитная мера в случае преследования либо неожиданного контакта.