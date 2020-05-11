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Posted 11 мая 2020, 07:45

Published 11 мая 2020, 07:45

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

В Красноярском крае коронавирусом заболели еще 58 человек. Один умер

11 мая 2020, 07:45
Сюжет
Коронавирус

В Красноярском крае за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 58 человек, сообщили в федеральном штабе. Один заболевший скончался. 

По данным краевого штаба, в Красноярске зарегистрировали 26 случаев, в Норильске — 17, в Уярском, Шушенском, Эвенкийском районах и Канске — по 2 случая, по одному случаю в Дивногорске, Назарово, Северо-Енисейском, Балахтинском, Богучанском, Березовском и Курагинском районах.

Всего в регионе зафиксирован 1201 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 285 человек, 15 — скончались.

В Томской области скончался один человек — умершему было 55 лет, сообщает издание Tomsk.ru.

В России, по официальным данным, заболели 221 344 человек. 39 801 человек выздоровел.

#Анна Комарова#Общество#Новости#Коронавирус
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