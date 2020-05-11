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Posted 11 мая 2020, 08:06

Published 11 мая 2020, 08:06

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

В Красноярском крае продлили самоизоляцию до конца мая. Послаблений не будет

11 мая 2020, 08:06
Сюжет
Коронавирус

Обновление (15:40): Указ опубликовали на сайте правительства края

В Красноярском крае продляется режим всеобщей самоизоляции. Губернатор Усс подписал указ о продлении ограничений до 31 мая.

Как сообщил депутат заксобрания Илья Зайцев, никаких послаблений указ не предусматривает. Ограничения на работу части предприятий остаются в силе. 

Зайцев указывает, что послабления для бизнеса не были введены из-за вспышки заболевания COVID-19 на севере Красноярского края.

«Очень надеюсь, что специалистам удастся локализовать вспышку, и в ближайшее время власти края смогут вернуться к обсуждению возможных послаблений, — сообщает Зайцев. — Сроки зависят в том числе от нас — оставайтесь по возможности дома (или на даче), сведите к минимуму социальные контакты и соблюдайте социальную дистанцию».

Официальных комментариев правительства края пока нет. 

#Сергей Ошаров#Общество#Новости#Коронавирус
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