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Posted 12 мая 2020, 10:36

Published 12 мая 2020, 10:36

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Где купить маски в Красноярске — одноразовые, многоразовые, дизайнерские. Теперь их ношение стало обязательным

12 мая 2020, 10:36
Сюжет
Коронавирус
Небольшой гид по местам, где в Красноярске продаются медицинские маски.

Ношение масок в Красноярском крае стало обязательным. Тем не менее, по нашим наблюдениям, далеко не все красноярцы носят на улице средства защиты. Возможно, они просто не знают, где их купить. Поэтому мы приготовили небольшой гид.

Одноразовые маски

Напоминаем, что одноразовые маски не зря называются одноразовыми. Менять их нужно примерно каждые 2-3 часа. Стирать, естественно, не стоит.

Для поиска ближайшего места продажи одноразовых масок можно воспользоваться вот этим сайтом. При этом мы рекомендуем вам все же сперва позвонить в аптеку и узнать, есть ли то, что вам нужно, в наличии.

Кроме того, одноразовые маски можно купить в ближайшем магазине сети «Командор» (в «Аллее» тоже).

Многоразовые маски

Сегодня в интернете есть множество предложений по покупке многоразовых масок. Правда, большинство из них — это маски, которые вам доставят из Москвы в течении недели. Поэтому мы поискали то, что можно забрать и надеть прямо сейчас.

Перед тем, как пользоваться многоразовой маской, ее обязательно нужно постирать. Кроме того, после стирки ее обязательно нужно высушить утюгом. Ходить во влажной маске небезопасно. 

Кроме того, многоразовые маски тоже нужно менять каждые 2-3 часа. Использованные — носить в завязанном полиэтиленовом пакете.

Медтехника

Маска трехслойная производство «Амама». Без рисунка, закрывает подбородок и часть шеи. Цена 250 рублей.

Экомедика

Довольно большой выбор разных масок с рисунками. Цены от 400 рублей. За доставку берут еще 300, но можно взять самовывозом.

Сеть магазинов «Покров»

Довольно неплохой выбор масок от самых простых марлевых по 80 рублей до трикотажных по 190.

Kealan

Kealan — магазин не медицинский, поэтому и маски там тоже не медицинские. Но пригодные к использованию. Цена 98 рублей.

Строимпорт

Довольно серьезный агрегат. Пятислойная маска-респиратор, по заверению производителя, задерживающая до 95% аэрозолей, бактерий, микробов, вирусов или спор. И всего 150 рублей.

Кроме того ,маски можно купить на интернет-аукционах, Au или Авито где их сейчас полно — как многоразовых, так и одноразовых, как фабричных, так и самодельных.

#Василий Прокушев#Вещи#Гиды#Коронавирус
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