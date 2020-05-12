Где купить маски в Красноярске — одноразовые, многоразовые, дизайнерские. Теперь их ношение стало обязательным

Ношение масок в Красноярском крае стало обязательным. Тем не менее, по нашим наблюдениям, далеко не все красноярцы носят на улице средства защиты. Возможно, они просто не знают, где их купить. Поэтому мы приготовили небольшой гид.

Одноразовые маски

Напоминаем, что одноразовые маски не зря называются одноразовыми. Менять их нужно примерно каждые 2-3 часа. Стирать, естественно, не стоит.

Для поиска ближайшего места продажи одноразовых масок можно воспользоваться вот этим сайтом. При этом мы рекомендуем вам все же сперва позвонить в аптеку и узнать, есть ли то, что вам нужно, в наличии.

Кроме того, одноразовые маски можно купить в ближайшем магазине сети «Командор» (в «Аллее» тоже).