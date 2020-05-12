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Posted 12 мая 2020, 01:45

Published 12 мая 2020, 01:45

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

На Абаканской протоке заметили купающихся людей. В прошлом году пляж признали опасным, а люди жаловались на сыпь

12 мая 2020, 01:45

Жители Красноярска начали купаться на Абаканской протоке. Однако краевой Роспотребнадзор еще не разрешал купаться на городских пляжах, а в прошлом году этот пляж признали опасным.

Судя по записи, видео было снято в понедельник, 11 мая. На кадрах видно, что люди купаются недалеко от заболоченных участков. «Как можно купаться в этом?» — поинтересовалась автор видео.

видео: instagram.com/slow_it_down/

В Роспотребнадзоре сообщили, что на красноярских пляжах купаться нельзя — ни у одного пляжа в городе еще нет положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

  • В 2019 году пляж на Абаканской протоке признали опасным. Например, вода имела гнилостный запах, а купание могло вызвать аллергию. 
  • Тогда же одна из жительниц города пожаловалась на сыпь после купания. Комментаторы отреагировали неоднозначно: кто-то посмеялся, а кто-то посоветовал больше не купаться в красноярских водоемах.
#Полина Бородкина#Новости#Соцсети
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