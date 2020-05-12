На Абаканской протоке заметили купающихся людей. В прошлом году пляж признали опасным, а люди жаловались на сыпь

Posted 12 мая 2020, 01:45
Published 12 мая 2020, 01:45
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Жители Красноярска начали купаться на Абаканской протоке. Однако краевой Роспотребнадзор еще не разрешал купаться на городских пляжах, а в прошлом году этот пляж признали опасным.
Судя по записи, видео было снято в понедельник, 11 мая. На кадрах видно, что люди купаются недалеко от заболоченных участков. «Как можно купаться в этом?» — поинтересовалась автор видео.
видео: instagram.com/slow_it_down/
В Роспотребнадзоре сообщили, что на красноярских пляжах купаться нельзя — ни у одного пляжа в городе еще нет положительного санитарно-эпидемиологического заключения.