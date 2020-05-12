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Posted 12 мая 2020, 01:12

Published 12 мая 2020, 01:12

Modified 29 мая 2023, 10:16

Updated 29 мая 2023, 10:16

Врачи спасли руку бывшему самбисту — для нее взяли часть кости из таза пациента

12 мая 2020, 01:12

В Кузбассе врачи областной больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского прооперировали самбиста с редкой паталогией кисти.

В инстаграме больнице рассказали, что 49-летний мужчина долго занимался самбо, и у него развилось такое профессиональное заболевание, как артроз кистевого сустава — это хроническое заболевание кистей рук, в результате которого медленно разрушаются хрящи и деформируются мелкие кости.

Спортсмен с сильными болями в правой кисти попал в больницу. Там выяснилось, что у него начали разрушаться кости запястья и появились кисты. Его экстренно прооперировали.

«В ходе экстренной операции дефект разрушенной кости был замещен фрагментом здоровой кости, взятой из таза пациента. Кроме того, из кистевого сустава удалили нервные окончания, которые вызывали болевые ощущения», — цитирует Gazeta.a42.ru травматолога-ортопеда Алексея Басова.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы. Он поблагодарил врачей за помощь.

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#нашиблагодарныепациенты ⠀ Олег Николаевич П., 49 лет, пос. Арлюк ⠀ 🏥 Доктора #ОКБСМП успешно прооперировали самбиста из Кузбасса. ⠀ ☑️ 49-летний мужчина длительное время занимался борьбой самбо. На протяжении нескольких лет страдал от сильнейших болей в области правой кисти. ⠀ ☑️ Обратился за помощью к травматологам-ортопедам #ОКБСМП. ⠀ 💬 Большое спасибо команде специалистов, которые принимали участие в моем лечении. 23 апреля по экстренной помощи поступил в больницу. ⠀ ☑️ Меня быстро приняли, выполнили все необходимые обследования. По их результатам был выявлен выраженный артроз сустава кисти, разрушение костей кисти, обнаружены кисты. ⠀ ☑️ На следующий день доктора успешно выполнили оперативное вмешательство. ⠀ ⬆️ Врачи поставили мне костный трансплантат, удалили нервные окончания, из-за которых возникали болевые ощущения. Результатом операции я доволен! ⠀ 🤝 Выражаю благодарность врачу травматологу-ортопеду Алексею Владимировичу Басову за качественное лечение! ⠀ 👍 Отдельное спасибо медицинским сестрам за заботу и внимание! Благодарю санитарочек за чистоту и порядок! ⠀ 👏 Большое спасибо заведующему отделением Максиму Владимировичу Истомину и всему коллективу ортопедического отделения №1 за высокий профессионализм и внимательное отношение к пациентам! В медучреждении царит домашняя атмосфера, все специалисты добрые и отзывчивые! ⠀ 🙏Всем желаю дальнейшего процветания и здоровья! ❗А мы благодарим Вас за обратную связь! Будьте здоровы!

Публикация от Больница им. Подгорбунского (@okb_smp)

#Полина Бородкина#Новости#Медицина
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