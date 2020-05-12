Врачи спасли руку бывшему самбисту — для нее взяли часть кости из таза пациента

Posted 12 мая 2020, 01:12
Published 12 мая 2020, 01:12
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
В Кузбассе врачи областной больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского прооперировали самбиста с редкой паталогией кисти.
В инстаграме больнице рассказали, что 49-летний мужчина долго занимался самбо, и у него развилось такое профессиональное заболевание, как артроз кистевого сустава — это хроническое заболевание кистей рук, в результате которого медленно разрушаются хрящи и деформируются мелкие кости.
Спортсмен с сильными болями в правой кисти попал в больницу. Там выяснилось, что у него начали разрушаться кости запястья и появились кисты. Его экстренно прооперировали.
«В ходе экстренной операции дефект разрушенной кости был замещен фрагментом здоровой кости, взятой из таза пациента. Кроме того, из кистевого сустава удалили нервные окончания, которые вызывали болевые ощущения», — цитирует Gazeta.a42.ru травматолога-ортопеда Алексея Басова.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы. Он поблагодарил врачей за помощь.