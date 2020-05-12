Врачи спасли руку бывшему самбисту — для нее взяли часть кости из таза пациента

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#нашиблагодарныепациенты ⠀ Олег Николаевич П., 49 лет, пос. Арлюк ⠀ 🏥 Доктора #ОКБСМП успешно прооперировали самбиста из Кузбасса. ⠀ ☑️ 49-летний мужчина длительное время занимался борьбой самбо. На протяжении нескольких лет страдал от сильнейших болей в области правой кисти. ⠀ ☑️ Обратился за помощью к травматологам-ортопедам #ОКБСМП. ⠀ 💬 Большое спасибо команде специалистов, которые принимали участие в моем лечении. 23 апреля по экстренной помощи поступил в больницу. ⠀ ☑️ Меня быстро приняли, выполнили все необходимые обследования. По их результатам был выявлен выраженный артроз сустава кисти, разрушение костей кисти, обнаружены кисты. ⠀ ☑️ На следующий день доктора успешно выполнили оперативное вмешательство. ⠀ ⬆️ Врачи поставили мне костный трансплантат, удалили нервные окончания, из-за которых возникали болевые ощущения. Результатом операции я доволен! ⠀ 🤝 Выражаю благодарность врачу травматологу-ортопеду Алексею Владимировичу Басову за качественное лечение! ⠀ 👍 Отдельное спасибо медицинским сестрам за заботу и внимание! Благодарю санитарочек за чистоту и порядок! ⠀ 👏 Большое спасибо заведующему отделением Максиму Владимировичу Истомину и всему коллективу ортопедического отделения №1 за высокий профессионализм и внимательное отношение к пациентам! В медучреждении царит домашняя атмосфера, все специалисты добрые и отзывчивые! ⠀ 🙏Всем желаю дальнейшего процветания и здоровья! ❗А мы благодарим Вас за обратную связь! Будьте здоровы!