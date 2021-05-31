Смерти на Столбах: 8 трагедий, о которых многие забыли

Легендарный столбист погиб здесь в 1989 году, сорвавшись на Перьях из-за попавшей под ноги крошки. Многие тогда не поверили в естественные причины смерти, так как Теплых был славен тем, что мог за считанные секунды залезть на любую скалу. Равных ему не было, и падение посчитали странным. Тем более что упал Володя прямо под прицелом фотообъектива своего друга Александра Купцова, снимавшего его восхождение.