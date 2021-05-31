Смерти на Столбах: 8 трагедий, о которых многие забыли

Posted 31 мая 2021, 05:30
Published 31 мая 2021, 05:30
Modified 12 февраля, 07:05
Updated 12 февраля, 07:05
Столбы — гордость Красноярска, но иногда из-за невнимательности или неосторожности туристов здесь происходят несчастные случаи. В воскресенье, 30 мая, с Первого столба сорвался в расщелину 56-летний мужчина. Когда приехали спасатели, он был уже мертв. Вспоминаем другие трагедии. Читайте и будьте осторожны во время походов в нацпарк.
Скорее всего, люди на красноярских скалах гибли и раньше, но история их имен не сохранила. Так что первая официально задокументированная смерть на Столбах случилась в августе 1897 года. Гимназистка Мария Сарычева сорвалась с одной из площадок Второго столба и разбилась насмерть. Столбы в то время уже стали популярным местом отдыха красноярцев, и смерть Марии потрясла многих.
Сегодня в честь Сарычевой назван один из ходов на погубившем ее Втором столбе.
На Столбах не всегда было спокойно. Одно время здесь пошаливали молодые люди, чье сообщество называлось абреки. Подробней о них и о развязанной ими войне мы писали здесь. Напомним лишь только, что главной битвой этой войны стала атака абреками избы «Вигвам», в которой засели их враги — альпинисты.
Во время атаки абреки закидали избу гранатами, но сами пострадали от осколков. А вот Юрию Сорокину не повезло: в стычке, предшествовавшей бомбометанию, кто-то проломил ему голову обрезком трубы.
Тот, кто хоть раз был на Столбах, наверняка обращал внимание на мемориальную доску, прикрепленную к знаменитой скале Перья. На ней изображен силуэт человека, лезущего на скалу без страховки, и сделана памятная надпись. «Скала его не погубила, она его к себе взяла. Володя Теплых».
Легендарный столбист погиб здесь в 1989 году, сорвавшись на Перьях из-за попавшей под ноги крошки. Многие тогда не поверили в естественные причины смерти, так как Теплых был славен тем, что мог за считанные секунды залезть на любую скалу. Равных ему не было, и падение посчитали странным. Тем более что упал Володя прямо под прицелом фотообъектива своего друга Александра Купцова, снимавшего его восхождение.
Еще одна легенда Столбов, погибшая на Втором в 1991 году. Имя Зверевой носит множество ходов на скалах, причем ходов исключительно сложных. На момент гибели Людмиле было 74 года, в тот октябрьский день она пошла на Столбы одна, поднималась в полном одиночестве, и свидетелей ее смерти нет.
Ходят слухи, что это был не несчастный случай, а самоубийство, что влюбленная в скалы женщина предпочла уйти из жизни именно с их помощью.
Опытный столбист Владимир Попченко погиб 27 декабря 2009 года при попытке покорить Второй столб. Гибель произошла на глазах группы молодых альпинистов, которые видели, как Владимир, сорвавшись, пролетел до земли 190 метров, ударившись о скалу во время полета.
Причем те же альпинисты предлагали Попченко спуститься с ними по веревке, но тот отказался, надеясь справиться своими силами.
Тело туриста, заблудившегося на Столбах зимой 2017 года, спасатели нашли в 10 километрах от скалы Дикарь. 56-летнего мужчину искали больше недели, в поисках участвовали кинологи, дроны и десятки спасателей.
При этом, заблудившись, мужчина сам позвонил спасателям, сообщив, что не может самостоятельно выйти к знакомым местам. К сожалению, после звонка он не остался на месте дожидаться помощи и побрел по лесу, минуя тропы. Это его и погубило.
16-летняя школьница погибла на Столбах в 2016-м по нелепой случайности. По одним сведениям, просто прыгая с камня на камень на Втором столбе, по другим — делая это, желая получить красивый снимок. Как бы то ни было, девушка с камня сорвалась и упала на землю с 25-метровой высоты.
Какая из этих версий правильная, должно было установить следствие, но мама девочки была недовольна его ходом и пожаловалась на следователей главе СК Александру Бастрыкину. Поговаривают, именно после этой жалобы тогдашний глава регионального СК Игорь Напалков и был отстранен от должности.
В 2019 году на кордоне Калтат трагически погиб легендарный лесничий, старейший сотрудник Столбов Геннадий Квиткевич. 14 ноября он пошел заготовить дров из сухостоя. Когда Геннадий подпиливал сломанную ветром березу, дерево упало на него, от полученных травм он скончался на месте.
В 2015 году нам удалось пообщаться с легендой заповедника и провести с ним один день на территории, закрытой от туристов.