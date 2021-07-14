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Posted 14 июля 2021, 04:51

Published 14 июля 2021, 04:51

Modified 29 мая 2023, 10:30

Updated 29 мая 2023, 10:30

Солист Animal ДжаZ пожаловался на грязный воздух в Норильске — и показал там крутые граффити

14 июля 2021, 04:51

Солист группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий побывал в Норильске на первом фестивале паблик-арта. Он записал видео о своей поездке, в котором показал города и рассказал о плохой экологии. 

«С экологией тут все не очень в порядке, потому что я, погуляв по городу буквально пару часов, ощущаю першение. Стоит оказаться в кондиционированном помещении — оно проходит. Выходишь — опять першит, саднит».

Еще музыкант показал снег в июле, сталинскую архитектуру, дома на сваях и граффити, которые контрастируют с серыми зданиями.

Александр Красовицкий/YouTube


Фестиваль паблик-арта в Норильске проходил с 27 июня по 10 июля. На домах появились граффити от местных и зарубежных авторов. Сам Красовицкий выступил с концертом. 

Музыкант пообщался с несколькими художниками, а еще отметил надписи на стенах напротив гимназии и бывшего роддома. Чтобы оставить их, жители забирались в труднодоступные места. Красовицкий заметил, что на одной из стен восстановили советское мозаичное панно.

#Видео#Культура#Новости
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