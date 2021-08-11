Сибиряк держал в подвале двух женщин из-за выпитого алкоголя

Posted 11 августа 2021, 08:06
Published 11 августа 2021, 08:06
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Кемеровской области мужчина держал в подвале двух женщин из-за того, что они выпили алкоголь без него.
Это произошло в марте 2020 года в Яшкинском районе. По данным областного СК, 24-летний молодой человек выпивал вместе с двумя женщинами 34 и 45 лет — в доме одной из них. В это время он начал конфликтовать из-за того, что женщины выпивали без него.
В качестве наказания он заставил их обеих по очереди забираться в подвал и держал там некоторое время. Как сообщает издание «Сибдепо», одной из женщин удалось взять телефон и позвонить в полицию.
Мужчину задержали, он признал вину. Суд назначил ему два года условного лишения свободы за незаконное удерживание людей (статья 127 УК).