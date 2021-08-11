Сибиряк держал в подвале двух женщин из-за выпитого алкоголя

Это произошло в марте 2020 года в Яшкинском районе. По данным областного СК, 24-летний молодой человек выпивал вместе с двумя женщинами 34 и 45 лет — в доме одной из них. В это время он начал конфликтовать из-за того, что женщины выпивали без него.