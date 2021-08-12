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Posted 12 августа 2021, 03:07

Published 12 августа 2021, 03:07

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Дым от лесных пожаров уходит из Красноярска

12 августа 2021, 03:07

Жители Красноярска впервые за несколько дней увидели голубое небо. Ветер и дождь разогнали дым, который принесло в город от лесных пожаров из Якутии.

По данным сервиса Ventusky, к субботе дым уйдет и из других районов края.

Карта активистов «Красноярск. Небо» показывает чистый воздух в большинстве районов города. Незначительное загрязнение показывают только в отдельных точках.

Еще Красноярск покинул первые строчки в топе самых загрязненных городов мира. Сейчас Красноярск находится на 85 месте в рейтинге сервиса IQAir.

#Марина Кирюнина#Новости#Экология
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