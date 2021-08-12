Дым от лесных пожаров уходит из Красноярска

Posted 12 августа 2021, 03:07
Published 12 августа 2021, 03:07
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Жители Красноярска впервые за несколько дней увидели голубое небо. Ветер и дождь разогнали дым, который принесло в город от лесных пожаров из Якутии.
По данным сервиса Ventusky, к субботе дым уйдет и из других районов края.
Карта активистов «Красноярск. Небо» показывает чистый воздух в большинстве районов города. Незначительное загрязнение показывают только в отдельных точках.
Еще Красноярск покинул первые строчки в топе самых загрязненных городов мира. Сейчас Красноярск находится на 85 месте в рейтинге сервиса IQAir.