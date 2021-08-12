На острове Татышев хотят сделать открытые бассейны с подогревом

Судя по документам госзакупки, комплекс должен появиться до конца мая 2022 года недалеко от Октябрьского моста, в западной части острова. Его планируют разместить на территории более 3700 квадратных метров. По планам он будет включать два открытых бассейна с подогревом: взрослый (275 квадратных метров) и детский (80 квадратных метров).