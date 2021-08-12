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Posted 12 августа 2021, 05:35

Published 12 августа 2021, 05:35

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

На острове Татышев хотят сделать открытые бассейны с подогревом

12 августа 2021, 05:35

В Татышев-парке собираются сделать пляжно-развлекательный комплекс с двумя открытыми бассейнами.

Судя по документам госзакупки, комплекс должен появиться до конца мая 2022 года недалеко от Октябрьского моста, в западной части острова. Его планируют разместить на территории более 3700 квадратных метров. По планам он будет включать два открытых бассейна с подогревом: взрослый (275 квадратных метров) и детский (80 квадратных метров).

На территории собираются установить кабинки для переодевания, ящики для хранения вещей, туалет и душевые кабины. Рядом хотят обустроить детский городок.

фото: admkrsk.ru

Согласно договору, комплекс собираются сдать в аренду на 15 лет. В качестве арендной платы установят долю дохода от работы комплекса. Цена закупки составляет почти 634 миллиона рублей.

#Егор Валинуров#Город#Новости
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