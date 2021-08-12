На острове Татышев хотят сделать открытые бассейны с подогревом

Posted 12 августа 2021, 05:35
Published 12 августа 2021, 05:35
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Татышев-парке собираются сделать пляжно-развлекательный комплекс с двумя открытыми бассейнами.
Судя по документам госзакупки, комплекс должен появиться до конца мая 2022 года недалеко от Октябрьского моста, в западной части острова. Его планируют разместить на территории более 3700 квадратных метров. По планам он будет включать два открытых бассейна с подогревом: взрослый (275 квадратных метров) и детский (80 квадратных метров).
На территории собираются установить кабинки для переодевания, ящики для хранения вещей, туалет и душевые кабины. Рядом хотят обустроить детский городок.
Согласно договору, комплекс собираются сдать в аренду на 15 лет. В качестве арендной платы установят долю дохода от работы комплекса. Цена закупки составляет почти 634 миллиона рублей.