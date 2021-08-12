В Красноярске остановится «Поезд Победы» — это выставка с виртуальной реальностью и спецэффектами

Каждый посетитель получит наушники и аудиогид и пройдет по восьми вагонам музейного поезда. Каждый из вагонов посвящен конкретному периоду истории ВОВ — с весны 1941 года по май 1945-го. Рассказывать посетителям о Брестской крепости, блокаде Ленинграда, обороне Севастополя и Одессы, концлагерях будет героиня выставки машинист Лидия — собирательный образ того поколения. Лидию озвучила актриса Екатерина Гусева.