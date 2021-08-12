В Красноярске остановится «Поезд Победы» — это выставка с виртуальной реальностью и спецэффектами

Posted 12 августа 2021, 09:53
Published 12 августа 2021, 09:53
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
С 15 по 18 августа на красноярском железнодорожном вокзале пройдет выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны».
Каждый посетитель получит наушники и аудиогид и пройдет по восьми вагонам музейного поезда. Каждый из вагонов посвящен конкретному периоду истории ВОВ — с весны 1941 года по май 1945-го. Рассказывать посетителям о Брестской крепости, блокаде Ленинграда, обороне Севастополя и Одессы, концлагерях будет героиня выставки машинист Лидия — собирательный образ того поколения. Лидию озвучила актриса Екатерина Гусева.
В самих вагонах установлены более 50 проекторов, 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов. В экспозиции используются объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемка исторических реконструкций и так далее. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка.
Чтобы попасть на выставку, нужно заранее забронировать бесплатный электронный билет на конкретные дату и время. Это нужно сделать на сайте поездпобеды.рф.
Бронирование необходимо, чтобы соблюдать ограничения по количеству посетителей. Бронь билетов откроется 13 августа. Выставка рассчитана на 45 минут.