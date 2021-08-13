Два автомобиля вылетели с дороги после столкновения: есть жертвы

Posted 13 августа 2021, 09:05
Published 13 августа 2021, 09:05
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Под Красноярском произошла авария, в которой погибли две женщины и пострадали двое человек.
В ГИБДД сообщили, что ДТП произошло около 7:20 13 августа на дороге Березовка – Кузнецово – Зыково. Автомобиль «Тойота Филдер» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой».
Обе машины вылетели в кювет, «Тойота» перевернулась. В аварии погибла водитель «Тойоты» и 46-летняя пассажирка «Нивы». Пострадали водитель отечественного авто и 3-летний ребенок, который находился в салоне в детском кресле.
На фото с места аварии видно пожарную машину, но в МЧС уточнили, что их помощь не понадобилась.