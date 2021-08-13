Спорт, физкультура и снова спорт. Чем заняться на выходных в Красноярске

Posted 13 августа 2021, 02:00
Published 13 августа 2021, 02:00
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
К этим выходным Красноярск отпустили сразу две напасти. Якутский дым отправился дальше на юго-запад, а интернациональный уже коронавирус ослабил хватку, притаившись до следующей волны. Поэтому — э-хэ-хэй — можно гулять, ходить на футбол и даже посещать День физкультурника.
С этого светлого дня и начнем. Физкультурники, чей любительский праздник будут отмечать 14 августа на острове Татышев, отличаются, как известно, крепчайшим здоровьем, и вообще: кто с мячом к нам придет, от мяча и погибнет, поэтому обычные коронавирусные меры ради праздника спорта несколько смягчили. Весь день на острове трудовые коллективы будут играть в разные командные игры, а залетным гостям предложат потягать канат, помериться силами в армрестлинге или поиграть в уличный извод баскетбола. На последний можно регистрироваться прямо на месте. Все, что нужно, — собрать команду из четырех человек и прийти к 10 на регистрацию.
Футбол
Будет чем заняться и любителям футбола. На Центральный стадион, где пройдет матч Енисей» — «Олимп-Долгопрудный», обещают пустить аж 1000 человек. Ну то есть всех желающих. «Енисей» сейчас находится на 13-м месте турнирной таблицы, а «Олимп» аж на 19-й, так что триумф возможен. Матч пройдет в субботу. Начало — в 17:00, цена билета — от 135 до 270 рублей.
Регби
Будет на этих выходных и регби, причем матчи припасены и для фанатов левобережного клуба, и для их непримиримых соперников с правого. «Енисей-СТМ» 14 августа в 17:30 сразится на стадионе «Авангард» с московским Динамо, а «Красный яр» в воскресенье в 17:30 примет на своем стадионе «Славу». Билеты на оба мероприятия стоят 100 рублей.
Если вам до сих пор мало спорта, то продолжим.
Махач
14 августа некие Иван Сергеевич и Роман Олегович зовут всех куда-то на природу есть плов, париться в бане и смотреть мордобой. Последний обеспечат 11 пар бойцов. Выезд в 12:00, возвращение в 21:00. Все развлечения, кроме билета до места, — бесплатно. Подробности у организаторов.
Иван Сергеевич +79235857769
Роман Олегович +79016469900
Звездные войны
Ну, и наконец не спорт, но саберфайтинг в субботу напротив «Капитанского клуба». Если при слове саберфайтинг сердечко не екнуло — объясним. Так называются битвы на световых мечах. Денег за посмотреть не берут. Начало в 18:00.
15 августа — традиционный день памяти Виктора Цоя. Поминать в этот раз будут в «Эрмитаже» на Сурикова, 12. Играть будут исключительно «лучшие группы города», но исполнять обещают только «Кино», так что можно и рискнуть. Начало в 17:00.
Если вы любите супергеройское кино с Райаном Рейнольдсом, а четы Дедпулов вам мало, сходите на «Главного героя». Это фильм о клерке, который вдруг понял, что живет в видеоигре. Фильм идет во всех красноярских кинотеатрах.
Сериал
С 12 августа на КиноПоиск HD и more.tv стартует отечественный сериал «Джетлаг». Сериал о поссорившейся паре, где девушка влюбляется в режиссера, а парень собирается ее вернуть.