Спорт, физкультура и снова спорт. Чем заняться на выходных в Красноярске

С этого светлого дня и начнем. Физкультурники, чей любительский праздник будут отмечать 14 августа на острове Татышев, отличаются, как известно, крепчайшим здоровьем, и вообще: кто с мячом к нам придет, от мяча и погибнет, поэтому обычные коронавирусные меры ради праздника спорта несколько смягчили. Весь день на острове трудовые коллективы будут играть в разные командные игры, а залетным гостям предложат потягать канат, помериться силами в армрестлинге или поиграть в уличный извод баскетбола. На последний можно регистрироваться прямо на месте. Все, что нужно, — собрать команду из четырех человек и прийти к 10 на регистрацию.