На Киренского после дождя и ремонта появилась большая лужа

Posted 14 августа 2021, 08:43
Published 14 августа 2021, 08:43
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Жители Октябрьского района сняли большую лужу после субботнего дождя — залило междворовой проезд на Киренского 27а.
Как видно на видео, выложенном телеканалом «Прима», лужа имеет красноватый цвет и растягивается на весь двор и выезд из него.
На фото видно, что на междворовом пространстве проводится какой-то ремонт.
В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) «Проспекту Мира» не смогли уточнить, проводят ли они там какие-то работы. В управляющей компании «ЖСК», к которой относится дом, оперативно получить комментарий не удалось.