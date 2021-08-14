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Posted 14 августа 2021, 08:43

Published 14 августа 2021, 08:43

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

На Киренского после дождя и ремонта появилась большая лужа

14 августа 2021, 08:43

Жители Октябрьского района сняли большую лужу после субботнего дождя — залило междворовой проезд на Киренского 27а.

Как видно на видео, выложенном телеканалом «Прима», лужа имеет красноватый цвет и растягивается на весь двор и выезд из него. 

Прима

На фото видно, что на междворовом пространстве проводится какой-то ремонт. 

В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) «Проспекту Мира» не смогли уточнить, проводят ли они там какие-то работы. В управляющей компании «ЖСК», к которой относится дом, оперативно получить комментарий не удалось.

#Анна Комарова#Видео#Город#Новости
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