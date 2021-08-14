Норильчанка нашла в подъезде бездомного енота

«Несколько лет назад в одном зоомагазине были проданы три взрослых енота, которые все через некоторое время оказались на улице. Одного нашли на чердаке — жил там и питался голубями, остальных не помню где. Всех их тогда пристроили к мужчине, который хаски разводит. Их там в вольер поместили. Дальше не знаю их судьбу. Потом еще как-то в подъезде енота находили. Тогда кто-то его домой забрал — то ли на передержку, то ли совсем», — отметила пользовательница Елена Прекрасная.