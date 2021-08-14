Норильчанка нашла в подъезде бездомного енота

Posted 14 августа 2021, 02:16
Published 14 августа 2021, 02:16
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Жительница Норильска нашла в своем подъезде енота, пока искала сбежавшую кошку — девушка попросила в соцсетях помощи.
Норильчанка Полина Кузнецова выложила в группе «Потеряшки Норильск» видео с енотом.
«Вот такой енот лежит, живой, как положено. На девятом этаже. Кошки моей нет. Енот лежит, бедный, забитый какой-то весь».
В комментариях отметили, что это уже не первый случай в городе:
«Несколько лет назад в одном зоомагазине были проданы три взрослых енота, которые все через некоторое время оказались на улице. Одного нашли на чердаке — жил там и питался голубями, остальных не помню где. Всех их тогда пристроили к мужчине, который хаски разводит. Их там в вольер поместили. Дальше не знаю их судьбу. Потом еще как-то в подъезде енота находили. Тогда кто-то его домой забрал — то ли на передержку, то ли совсем», — отметила пользовательница Елена Прекрасная.
Через некоторое время в комментариях отписалась жительница города Дарья Липская. Она сообщила, что забрала енота себе и будет обустраивать ему жилище в своей квартире:
«Енот у меня, живет в отдельной комнате, на удивление, ему понравился мой муж, так что контакт есть! Сходил в лоток, везде сует свой нос! Сейчас он немного освоится и поедем в клинику, чтобы узнать предполагаемый возраст и пол. Мы уже проектируем в квартире вольер, хорошо, что мы на стадии ремонта, есть возможность забабахать клевый дом. Если конечно хозяева не объявятся, но вот вопрос — возвращать ли таким хозяевам?».
Дарья уточнила, что внешне животное выглядит здоровым, но очень боится людей — вероятно, зверька били.