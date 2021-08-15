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Posted 15 августа 2021, 03:39

Published 15 августа 2021, 03:39

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Синоптики рассказали о погоде на грядущую рабочую неделю

15 августа 2021, 03:39

Следующая неделя в Красноярске будет прохладной и облачной.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 16 августа, дневная температура составит +22 градуса. Будет облачно, но осадков не ожидается. Ночью похолодает до +14.

Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем будет +21, ночью температура опустится до +11. В среду ожидается такая же погода, только без дождя.

В четверг, 19 августа, будет +22 и дождь. Ночью температура сохранится на отметке в +11 градусов.

В пятницу в Красноярске синоптики обещают +17 и переменную облачность.

#Анна Комарова#Новости#Погода
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