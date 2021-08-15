Синоптики рассказали о погоде на грядущую рабочую неделю

Posted 15 августа 2021, 03:39
Published 15 августа 2021, 03:39
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Следующая неделя в Красноярске будет прохладной и облачной.
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 16 августа, дневная температура составит +22 градуса. Будет облачно, но осадков не ожидается. Ночью похолодает до +14.
Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем будет +21, ночью температура опустится до +11. В среду ожидается такая же погода, только без дождя.
В четверг, 19 августа, будет +22 и дождь. Ночью температура сохранится на отметке в +11 градусов.
В пятницу в Красноярске синоптики обещают +17 и переменную облачность.