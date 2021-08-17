«Фонтаныч ты»: рассказываем, как прошло прощание с Петром Пимашковым

Posted 17 августа 2021, 11:12
Published 17 августа 2021, 11:12
Modified 2 июля 2023, 08:07
Updated 2 июля 2023, 08:07
17 августа на кладбище Бадалык похоронили Петра Пимашкова. Он был вторым мэром Красноярска и управлял городом 15 лет, после чего стал депутатом Госдумы. Утром 12 августа тело 73-летнего Пимашкова нашли в Сочи, где он был на отдыхе. «Проспект Мира» побывал на церемонии прощания с самым популярным главой Красноярска.
Церемония прощания с Петром Пимашковым в зале краевой филармонии была назначена на 11 утра. Но цветы возле гроба экс-мэра начали выкладывать заранее. По пути к гробу стояли массивные венки с траурными лентами: от законодательного собрания, от генеральского клуба, от глав районов Красноярска, от УК «Интергео» Михаила Прохорова, от семьи Гринь (Виктор Гринь — бывший прокурор края и замгенпрокурора России), от бывшего зама Пимашкова в мэрии Виталия Боброва и других.
Возле гроба сидели родные экс-мэра, включая его дочь Валентину Дьячкову и сына Андрея Пимашкова. Рядом стоял почетный караул. На экранах мелькали фотографии из разных периодов жизни Петра Пимашкова. Пимашков с бывшим губернатором Валерием Зубовым на фоне краевой администрации. Пимашков спешит куда-то с архитектором Арэгом Демирхановым. Черно-белые фотографии из армии, черно-белые фотографии на стройке. Пимашков-мэр. Пимашков-депутат.
Постепенно зал наполнялся: приходили бывшие коллеги, депутаты, бизнесмены, знакомые и простые люди. Через полчаса в зале уже больше ста человек. В стороне вдалеке от всех разговорились двое неприметных седых мужчин в шерстяных костюмах. «Главное, только с днем рождения его поздравил, — говорил один другому (2 июля Петру Пимашкову исполнилось 73). — Всё, придется удалять номер из смартфона».
Депутат Госдумы Юрий Швыткин рассказал журналистам, что с Петром Пимашковым дружили он и его отец. «Когда я узнал о его смерти, то буквально не поверил, — сказал Швыткин. — Мы общались с Петром Ивановичем за день-два, и ничего не предвещало».
Тело Пимашкова обнаружили утром 12 августа в отеле в Сочи, где он был на отдыхе. Сперва появилась информация о том, что Пимашков долго болел, но потом ее опровергли. По словам источника «ПМ», в последнее время депутат переживал проигрыш на праймериз «Единой России» и то, что он больше не попадет в Госдуму.
К полудню в краевой филармонии выстроилась целая очередь из красноярцев, которые хотели возложить цветы и проститься с Пимашковым. Появились губернатор Александр Усс и нынешний мэр Красноярска Сергей Еремин, после чего начался траурный митинг — коллеги и друзья сказали несколько слов в память об умершем.
Александр Усс назвал Пимашкова «самым известным и успешным из руководителей, которые работали на красноярской земле за последние 25 лет». «Он сумел завоевать уважение и доверие красноярцев и руководил нашим городом целых 15 лет, — сказал Усс. — Это время можно назвать временем Пимашкова и оно было отмечено большими позитивными изменениями. Это крупные инфраструктуры решения: ликвидация дефицита тепла, высокие темпы жилищного строительства, внедрение новых подходов к благоустройству, красноярские фонтаны и пальмы и другие нестандартные приметы городской жизни. Они сделали Красноярск заметным на карте России».
«Как и всякая масштабная личность, он не был памятником, — добавил губернатор. — Он был разным и в то же время его главные стержневые качества никогда не менялись. Это стремление идти вперед, патриотизм и народность. Память о Петре Пимашков будет доброй и долгой».
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, начинавший карьеру в Красноярске, вспомнил пару личных историй из жизни Пимашкова. «Конец 1990-х. Я возвращаюсь из командировки из Москвы, — рассказал он. — В самолете вижу Петра Ивановича с саженцами. Спрашиваю у него, сад решили развести? Он ответил: „Хочу возле мэрии посадить, хочу, чтобы Красноярск был красивым“».
Чиханчин рассказал, что в 2003-м, когда Красноярск был признан самым благоустроенным городом в России, Пимашков встретился с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым. «Лужков у него спрашивает как бы с претензией: как так, почему Красноярск, а не Москва? А Петр Иванович отвечает, что он еще и жилья больше всех сдал, и фонтанов у него больше, чем в Москве. Лужков и говорит: „Фонтаныч ты“. Возможно, так и появилось это прозвище», — поведал Чиханчин.
Мэр Сергей Еремин отметил, что Петр Пимашков заложил в развитии города методы, которыми он старается пользоваться сейчас: «Какие бы сложные времена ни были, он говорил, что Красноярск должен развиваться. И это наша задача — продолжить эти процессы. Я по большому счету многие его направления брал, беру и тиражирую».
Депутат заксобрания Анатолий Самков напомнил о военном прошлом Пимашкова. По его словам, в 1969 году Пимашков служил в районе вооруженного конфликта на острове Даманском у границы с Китаем (об истории конфликта «ПМ» писал здесь). По разным данным, тогда погибли от 58 до 99 советских пограничников.
«У него возникла идея воздвигнуть мемориал в честь погибших там воинов, — рассказал Самков. — Эта идея была воплощена в жизнь при его колоссальной поддержке. Он никогда не афишировал это, как и не афишировал то, что стал почетным гражданином Дальнегорска в Приморском крае, там, где воздвигнут этот мемориал. И нам остается только гордиться тем, что имя Пимашкова известно далеко за пределами Красноярска».
По подсчетам «ПМ», всего посетить церемонию прощания с Пимашковым могли около 500 человек. Гроб с бывшим мэром Красноярска поместили в катафалк под мелодию «Опустела без тебя земля» и отвезли на кладбище Бадалык. Петра Пимашкова похоронили на Аллее Славы рядом с могилой жены.