«Фонтаныч ты»: рассказываем, как прошло прощание с Петром Пимашковым

Чиханчин рассказал, что в 2003-м, когда Красноярск был признан самым благоустроенным городом в России, Пимашков встретился с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым. «Лужков у него спрашивает как бы с претензией: как так, почему Красноярск, а не Москва? А Петр Иванович отвечает, что он еще и жилья больше всех сдал, и фонтанов у него больше, чем в Москве. Лужков и говорит: „Фонтаныч ты“. Возможно, так и появилось это прозвище», — поведал Чиханчин.