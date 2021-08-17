Пенсионерка сбежала из дома и тусовалась с друзьями

Posted 17 августа 2021, 11:02
Published 17 августа 2021, 11:02
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Кузбассе пенсионерка ушла из дома и отдыхала в компании приятелей.
В полицию обратилась сестра пропавшей 63-летней женщины и рассказала, что между ними произошла ссора. По мнению сестры, пенсионерка ведет «неподобающий» образ жизни.
Пропавшая женщина после ссоры не возвращалась три дня. После этого ее объявили в розыск и начали искать.
«"Сбежавшая" пенсионерка была объявлена в розыск, в котором участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Поиски осложнялись тем, что женщина сознательно скрывалась, не выходила на связь и просила всех знакомых не сообщать о месте ее нахождения», — рассказали в полиции Кузбасса.