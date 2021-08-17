Пенсионерка сбежала из дома и тусовалась с друзьями

«"Сбежавшая" пенсионерка была объявлена в розыск, в котором участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Поиски осложнялись тем, что женщина сознательно скрывалась, не выходила на связь и просила всех знакомых не сообщать о месте ее нахождения», — рассказали в полиции Кузбасса.