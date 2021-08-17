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Posted 17 августа 2021, 11:02

Published 17 августа 2021, 11:02

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Пенсионерка сбежала из дома и тусовалась с друзьями

17 августа 2021, 11:02

В Кузбассе пенсионерка ушла из дома и отдыхала в компании приятелей.

В полицию обратилась сестра пропавшей 63-летней женщины и рассказала, что между ними произошла ссора. По мнению сестры, пенсионерка ведет «неподобающий» образ жизни.

Пропавшая женщина после ссоры не возвращалась три дня. После этого ее объявили в розыск и начали искать.

«"Сбежавшая" пенсионерка была объявлена в розыск, в котором участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Поиски осложнялись тем, что женщина сознательно скрывалась, не выходила на связь и просила всех знакомых не сообщать о месте ее нахождения», — рассказали в полиции Кузбасса.

Женщину нашли в компании знакомых, уточняет издание «Сибдепо».

#Анна Комарова#Новости#Хохотач
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