Ученые РАН исследовали атмосферу над незамерзающим Енисеем

Posted 17 августа 2021, 02:00
Published 17 августа 2021, 02:00
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Ученые Института вычислительного моделирования СО РАН представили первые результаты исследований влияния незамерзающего Енисея на экологическую обстановку в Красноярске.
Ученые производили измерения основных метеорологических характеристик над акваторией Енисея и исследование закономерностей распределения взвешенных частиц. Для замеров использовали специально изготовленное навесное оборудование квадрокоптера и стационарные посты мониторинга, расположенные в русле реки.
Результаты натурных наблюдений сравнивались с существующими компьютерными моделями. В ходе выполнения работ было обнаружено несоответствие экспериментальных данных теоретическим расчетам. В частности, не удалось обнаружить предсказанные перепады температуры воздуха и концентраций взвешенных частиц над руслом реки.
«С момента ввода в эксплуатацию Красноярской ГЭС ситуация, которая сложилась над акваторией Енисея, климатические условия, а также уровень загрязнения воздуха никогда не исследовались, — отметил ведущий научный сотрудник ИВМ СО РАН Валерий Заворуев, — Это породило множество мифов и предположений, не имеющих под собой никакой доказательной базы. Целью наших научных изысканий был сбор фактических данных с использованием измерительных станций и квадрокоптеров. Особое внимание уделялось исследованиям состояния атмосферы в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Установлено, что открытая вода (полынья) не способствует загрязнению приземного слоя атмосферы в периоды НМУ».
По итогам исследований прошел круглый стол, организованный по инициативе En+ Group и основателя компании Олега Дерипаски. На нем также выступили ученые из Института физики атмосферы РАН, которые рассказали о своих подобных исследованиях в нижнем бьефе Горьковского водохранилища и сотрудники Института теплофизики СО РАН с докладом об опыте физико-математические моделирования атмосферы над Красноярском с учетом высотной застройки.