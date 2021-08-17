Ученые РАН исследовали атмосферу над незамерзающим Енисеем

«С момента ввода в эксплуатацию Красноярской ГЭС ситуация, которая сложилась над акваторией Енисея, климатические условия, а также уровень загрязнения воздуха никогда не исследовались, — отметил ведущий научный сотрудник ИВМ СО РАН Валерий Заворуев, — Это породило множество мифов и предположений, не имеющих под собой никакой доказательной базы. Целью наших научных изысканий был сбор фактических данных с использованием измерительных станций и квадрокоптеров. Особое внимание уделялось исследованиям состояния атмосферы в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Установлено, что открытая вода (полынья) не способствует загрязнению приземного слоя атмосферы в периоды НМУ».