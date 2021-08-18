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Posted 18 августа 2021, 04:43

Published 18 августа 2021, 04:43

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Депутат из Красноярского края сорвался с вулкана на Камчатке и погиб

18 августа 2021, 04:43

С вулкана на Камчатке сорвался депутат железногорского совета Андрей Закалин. От полученных травм он погиб. 

фото: Андрей Закалин

По данным управления МЧС Камчатского края, сигнал о происшествии поступил вечером 17 августа. Обратившийся сообщил, что туристическая группа совершала восхождение на вулкан Ключевской. По предварительной информации, при спуске с ледника двое мужчин оступились и упали со склона на высоте 4100-4200 метров.

Сегодня, 18 августа, на место случившегося вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Тургруппа была зарегистрирована.

Депутат краевого заксобрания Алексей Кулеш написал в телеграм-канале о смерти Андрея Закалина.

Обновлено: Участница туристической группы рассказала «Рен ТВ» подробности случившегося. По ее словам, сначала с вулкана сорвался только один участник группы, а депутат отправился ему на помощь:

«Сначала сорвался Александр, а Владимир и Андрей пошли посмотреть, можно ли ему помочь. Они нашли труп Александра, и дальше, видимо, Андрей тоже сорвался. Владимир спустился к Андрею, тот какое-то время был жив».

Туристка добавила, что оставшиеся члены группы спустились на высоту три тысячи метров в лагерь.

#Происшествия#Новости
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