Красноярские депутаты проинспектировали благоустройство правобережной набережной

«Этот участок набережной имеет своё индивидуальное лицо. Здесь она кардинально шире, чем на Абаканской протоке, в этом её преимущество. Мне нравится, что используются её естественные возможности — сформирован амфитеатр, сцена. Думаю, что здесь будет много событий, куда смогут приходить красноярцы.Прекрасно, что город подошёл к благоустройству комплексно: в прошлом году привели в порядок парковое пространство, сейчас завершаются работы непосредственно на набережной. Судя по подходам, которые демонстрируют глава района, подрядчики, заказчик, проект стоит потраченных бюджетных денег. Радует, что сохранены зелёные насаждения, к которым добавились новые деревья — ещё весной высадили 40 крупных ёлочек, и ухаживали за ними по-честному, чтобы прижились», — рассказала Наталия Фирюлина.