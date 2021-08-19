Возле Енисея нашли бочку с разлитыми нефтепродуктами

Posted 19 августа 2021, 12:14
Published 19 августа 2021, 12:14
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в водоохранной зоне Енисея в районе острова Молокова.
Как рассказали в ведомстве, примерно в 500 метрах от Коммунального моста нашли негерметичную бочку с нефтепродуктами, из которой вылилась часть содержимого.
Сейчас нефтяное пятно на земле засыпали сорбентом, администрации Центрального района поручено утилизировать бочку. Тех, кто выкинул емкость, ищут — в прокуратуре уточняют, что их привлекут к ответственности.