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Posted 19 августа 2021, 12:14

Published 19 августа 2021, 12:14

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Возле Енисея нашли бочку с разлитыми нефтепродуктами

19 августа 2021, 12:14

Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в водоохранной зоне Енисея в районе острова Молокова. 

Как рассказали в ведомстве, примерно в 500 метрах от Коммунального моста нашли негерметичную бочку с нефтепродуктами, из которой вылилась часть содержимого. 

Сейчас нефтяное пятно на земле засыпали сорбентом, администрации Центрального района поручено утилизировать бочку. Тех, кто выкинул емкость, ищут — в прокуратуре уточняют, что их привлекут к ответственности. 

#Анна Комарова#Город#Новости
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