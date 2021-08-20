Краевые аграрии переходят на цифровое оборудование

Posted 20 августа 2021, 10:15
Published 20 августа 2021, 10:15
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В поселке Борск Сухобузимского района прошел сельскохозяйственный праздник. Там организовали выставку сельхозтехники и площадку по внедрению ресурсосберегающих технологий.
В краевом правительстве уточняют, что сейчас в регионе элементы точного земледелия используют более 80 сельхозпроизводителей. Краевые власти возмещают аграриям 50% затрат на покупку цифрового оборудования — 15 сельхозпроизводителей получили на эти цели 12 млн рублей.
По данным правительства, всего на господдержку сел вместе с федеральными средствами направлено 6,4 млрд рублей.
На празднике в селе побывал губернатор Александр Усс, он оценил новую технику и вручил награды. Усс отметил стабильно высокие показатели краевых аграриев.
«Красноярские аграрии — наша особенная гордость, потому что мы уже который год подряд показываем по-настоящему лидерские результаты именно в сельском хозяйстве, которое для Сибири является отраслью непростой», — сказал глава края.
В 16 районах неделю назад началась уборочная. Аграрии убирают ячмень, пшеницу и рожь. Сейчас средняя урожайность с одного гектара составляет 32,9 центнера.
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