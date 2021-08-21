Красноярец может получить четыре года за украденные и съеденные суши

Posted 21 августа 2021, 03:52
Published 21 августа 2021, 03:52
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
На Калинина по горячим следам задержан похититель суши. 30-летний ранее судимый красноярец пришел в гости к другу. Вместе они решили заказать еды, позвонили в доставку и предупредили, что заказ заберут у подъезда.
Когда курьер приехал, подозреваемый выхватил у него пакет и сбежал. Курьер сообщил в полицию и очень скоро нашли похитителя еды. Правда суши на 3 тысячи рублей вернуть не удалось. На момент задержания их успели съесть.
Полицейским задержанный объяснил свой поступок тем, что у него не было денег на оплату заказа. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы
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