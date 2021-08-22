Свадебное фото бывшего СММщика ФК «Енисей» попало в самый популярный футбольный инстаграм мира

Posted 22 августа 2021, 05:02
Published 22 августа 2021, 05:02
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Инстаграм аккаунт о футболе с аудиторией в 40 миллионов подписчиков опубликовал свадебную фотографию бывшего СММщика футбольного клуба «Енисей» Станислава Меркиса. На сегодняшний день фотография набрала более 1.2 миллиона лайков.
На фото Меркис в футболке Месси эпохи «Барселоны», а его невеста Анна — в футболке Месси с символикой французского ПСЖ.
Неофициальные сети «Енисея» Стас начал вести еще в школе. После того как в клуб пришло новое руководство Меркиса пригласили возглавить пресс-службу. Несмотря на скромные успехи «Енисея» в премьер-лиге, посты Меркиса в социальных сетях гремели на всю страну.
В 2019-м Меркис переехал в Москву и перешел на работу в оргкомитет «Евро 2020». Затем его позвали руководить соцсетями Российского футбольного союза и национальной сборной.