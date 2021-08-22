Свадебное фото бывшего СММщика ФК «Енисей» попало в самый популярный футбольный инстаграм мира

Неофициальные сети «Енисея» Стас начал вести еще в школе. После того как в клуб пришло новое руководство Меркиса пригласили возглавить пресс-службу. Несмотря на скромные успехи «Енисея» в премьер-лиге, посты Меркиса в социальных сетях гремели на всю страну.