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Posted 22 августа 2021, 05:02

Published 22 августа 2021, 05:02

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Свадебное фото бывшего СММщика ФК «Енисей» попало в самый популярный футбольный инстаграм мира

22 августа 2021, 05:02

Инстаграм аккаунт о футболе с аудиторией в 40 миллионов подписчиков опубликовал свадебную фотографию бывшего СММщика футбольного клуба «Енисей» Станислава Меркиса. На сегодняшний день фотография набрала более 1.2 миллиона лайков.

На фото Меркис в футболке Месси эпохи «Барселоны», а его невеста Анна — в футболке Месси с символикой французского ПСЖ.

Неофициальные сети «Енисея» Стас начал вести еще в школе. После того как в клуб пришло новое руководство Меркиса пригласили возглавить пресс-службу. Несмотря на скромные успехи «Енисея» в премьер-лиге, посты Меркиса в социальных сетях гремели на всю страну.

В 2019-м Меркис переехал в Москву и перешел на работу в оргкомитет «Евро 2020». Затем его позвали руководить соцсетями Российского футбольного союза и национальной сборной.

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